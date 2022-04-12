Рэпер Face: Я думаю, что в РФ 9 мая захотят провести позорный парад в честь якобы победы. Но я слабо в это верю

Face: Блицкрига не получилось, это понятно, и сейчас уже все затягнулось Скриншот: вДудь / YouTube

Журналист спросил, сколько, по его мнению, еще продлится война в Украине.

"Я думаю, что несколько месяцев еще точно. Может быть, где-то около года... Но есть же слухи, что в России хотят закончить "операцию" в Донецкой и Луганской областях к 9 мая, в чем я сомневаюсь очень сильно, что у них получится. Но они сейчас все силы туда бросили. Не знаю, что там будет за ситуация, думаю, ужасающая. И [они хотят] провести какой-то парад, видимо, самый позорный в истории СССР и России. В честь, мол, победы, так скажем. Но я слабо [в это] верю. Думаю, что даже если все силы, все упорство они бросят на Донецкую и Луганскую [области], как они хотят, то это минимум несколько месяцев, может, полгода, может, год. А может, вообще ничем не закончится", – сказал музыкант.

Он спрогнозировал, что после того, как российскую армию оттеснили от северных областей Украины, часть украинских военнослужащих, которые были в этих районах, перебросят на Донбасс.

"Так или иначе украинские Вооруженные силы, я так понимаю, тоже освобождаются. Какие-то части они могут перекинуть в эти области [на востоке]. Какие-то оставят, конечно, под Киевом и в других зонах, которые все еще уязвимы. Но будет серьезное сопротивление, мы это уже видим", – сказал Face.

Он считает, что военные действия в Украине развиваются "не по плану российского государства".

"Блицкрига не получилось, это понятно, и сейчас уже все затянулось", – отметил артист.

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