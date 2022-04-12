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Рэпер Face: Я думаю, что в РФ 9 мая захотят провести позорный парад в честь якобы победы. Но я слабо в это верю

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Face: Блицкрига не получилось, это понятно, и сейчас уже все затягнулось
Face: Блицкрига не получилось, это понятно, и сейчас уже все затягнулось 
Скриншот: вДудь / YouTube

Российский рэпер Face (Иван Дремин), который поддержал Украину после нападения России, считает, что РФ захочет захватить восточные области Украины до 9 мая, чтобы провести в Москве "позорный парад". Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил, сколько, по его мнению, еще продлится война в Украине.

"Я думаю, что несколько месяцев еще точно. Может быть, где-то около года... Но есть же слухи, что в России хотят закончить "операцию" в Донецкой и Луганской областях к 9 мая, в чем я сомневаюсь очень сильно, что у них получится. Но они сейчас все силы туда бросили. Не знаю, что там будет за ситуация, думаю, ужасающая. И [они хотят] провести какой-то парад, видимо, самый позорный в истории СССР и России. В честь, мол, победы, так скажем. Но я слабо [в это] верю. Думаю, что даже если все силы, все упорство они бросят на Донецкую и Луганскую [области], как они хотят, то это минимум несколько месяцев, может, полгода, может, год. А может, вообще ничем не закончится", – сказал музыкант.

Он спрогнозировал, что после того, как российскую армию оттеснили от северных областей Украины, часть украинских военнослужащих, которые были в этих районах, перебросят на Донбасс.

"Так или иначе украинские Вооруженные силы, я так понимаю, тоже освобождаются. Какие-то части они могут перекинуть в эти области [на востоке]. Какие-то оставят, конечно, под Киевом и в других зонах, которые все еще уязвимы. Но будет серьезное сопротивление, мы это уже видим", – сказал Face.

Он считает, что военные действия в Украине развиваются "не по плану российского государства". 

"Блицкрига не получилось, это понятно, и сейчас уже все затянулось", – отметил артист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля украинские военные уже освободили от российских оккупантов ряд областей, в частности Киевскую, Черниговскую и Сумскую. 

По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. 

Разведка Минобороны Украины прогнозирует, что агрессор также попытается захватить Харьков, который не удалось взять ранее.

В Генштабе ВСУ получили информацию, что в вооруженных силах РФ ведется пропаганда, что войну необходимо завершить до 9 мая, когда в Москве традиционно проходит парад по случаю победы во Второй мировой войне. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, 9 мая, парад, российская агрессия, война России против Украины, рэпер Face
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