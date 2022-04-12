  Российский рэпер Face: Если говорить о творчестве, моя душа кричит неимоверно, разрывает изнутри

"Вообще сейчас ничего не пишу. Только сел какую-то музыку послушать, какие-то инструменталы, потому что считаю, что надо что-то писать и выпускать. Это самое яркое, что я могу сказать в этой ситуации. То есть война на этом фронте – она самая важная для меня, потому что я музыкант. В последнее время я ничего не писал, у меня просто не было на это сил и возможностей. Даже какого-то, может быть, морального права я не ощущал внутри себя. Но сейчас я снова начну уделять этому внимание, потому что это тоже нужно, – заявил он. – Моя душа кричит неимоверно, просто разрывает изнутри. И это я хочу выплеснуть в творчество и быть полезным для ситуации".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Face выпустил пять студийных альбомов и шесть мини-альбомов. Среди самых известных его треков – "Гоша Рубчинский", "Юморист", "Бургер", "Мой Калашников", "Я роняю Запад". Его клипы в YouTube собирают десятки миллионов просмотров.

Музыкант принимал участие в оппозиционных акциях протеста в РФ, критиковал политику президента России Владимира Путина. В 2021 году концерты артиста в РФ начали массово отменять из-за давления властей на организаторов.

Слухи о том, что Face покинул Россию, появились в СМИ в январе 2021 года. Но в интервью Гордону музыкант сказал, что уехал из страны в начале февраля, за несколько недель до нападения России на Украину.

После полномасштабного вторжения РФ Face стал одним из немногих российских музыкантов, кто поддержал Украину. Он заявил, что был в шоке после нападения, "просто оцепенел", и назвал Украину "чуть ли не единственным свободным уголком, который есть в тех краях". "Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа. Я прошу прощения у всего украинского народа за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения за наше государство, за самого себя, за наших людей", – написал артист в соцсети.

8 апреля министерство юстиции России внесло Face в реестр "иностранных агентов". Артист назвал это решение лучшим подарком на свой день рождения – 8 апреля ему исполнилось 25 лет. Рэпер заявил, что "вертел минюст на х...ю". "Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно", – отметил музыкант.