Полиция задержала на Красной площади в Москве россиянина с книгой "Война и мир" – правозащитники

"Полиция задержала Константина Голдмана, который стоял на Красной площади с книгой "Война и Мир". [...] Мужчину доставили в отдел полиции "Китай-город". Туда выехал адвокат Алан Качмазов, сотрудничающий с "ОВД-Инфо", – говорится в сообщении.

На фото, предоставленном правозащитникам самим Голдманом, он стоит рядом с надписью "Киев", выполненной на монументальном ансамбле площади.

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