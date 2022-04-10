Полиция задержала на Красной площади в Москве россиянина с книгой "Война и мир" – правозащитники

"Полиция задержала Константина Голдмана, который стоял на Красной площади с книгой "Война и Мир". [...] Мужчину доставили в отдел полиции "Китай-город". Туда выехал адвокат Алан Качмазов, сотрудничающий с "ОВД-Инфо", – говорится в сообщении.
На фото, предоставленном правозащитникам самим Голдманом, он стоит рядом с надписью "Киев", выполненной на монументальном ансамбле площади.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину.
В РФ введена жесткая цензура и запрет на проведение акций протеста, с целью не допустить, чтобы россияне называли войну против Украины войной. Официально вторжение власти России называют "спецоперацией".