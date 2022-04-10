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Полиция задержала на Красной площади в Москве россиянина с книгой "Война и мир" – правозащитники

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Мужчина сфотографировался возле надписи "Киев"
Мужчина сфотографировался возле надписи "Киев"
Фото: ОВД-Инфо LIVE / Telegram

В Москве на Красной площади российские силовики задержали гражданина, в руках которого была книга Льва Толстого "Война и мир". Об этом 10 апреля проинформировало в Telegram правозащитное сообщество "ОВД-Инфо".

"Полиция задержала Константина Голдмана, который стоял на Красной площади с книгой "Война и Мир". [...] Мужчину доставили в отдел полиции "Китай-город". Туда выехал адвокат Алан Качмазов, сотрудничающий с "ОВД-Инфо", – говорится в сообщении.

На фото, предоставленном правозащитникам самим Голдманом, он стоит рядом с надписью "Киев", выполненной на монументальном ансамбле площади.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину.

В РФ введена жесткая цензура и запрет на проведение акций протеста, с целью не допустить, чтобы россияне называли войну против Украины войной. Официально вторжение власти России называют "спецоперацией".

Теги: Россия, Киев, Украина, протесты, цензура, война, Москва, полиция, правозащитники, вторжение, война России против Украины, Война и мир, мужчины
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