Intel приостановила работу в России и осудила войну против Украины

"Наши мысли со всеми, кого затронула эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, у которых есть семьи, друзья и близкие в этом регионе", – отметили в заявлении.
В Intel также пообещали поддержать 1200 своих сотрудников в России.
"Мы внедрили меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в наших глобальных операциях", – добавили в релизе.
3 марта Intel сообщила, что прекратила все поставки клиентам из РФ и Беларуси.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 400 компаний. О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
Западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против президента России Владимира Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора, рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт РФ неизбежен. Санкции намерены расширять и далее.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.