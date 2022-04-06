Intel приостановила работу в России и осудила войну против Украины

"Наши мысли со всеми, кого затронула эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, у которых есть семьи, друзья и близкие в этом регионе", – отметили в заявлении.

В Intel также пообещали поддержать 1200 своих сотрудников в России.

"Мы внедрили меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в наших глобальных операциях", – добавили в релизе.

3 марта Intel сообщила, что прекратила все поставки клиентам из РФ и Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)