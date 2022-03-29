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Decathlon приостанавливает работу в России

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В заявлении компании Россия не упоминается как агрессор
В заявлении компании Россия не упоминается как агрессор
Фото: depositphotos.com

Французская компания Decathlon приостанавливает работу в России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

"В строгом соответствии с международными санкциями Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon вынуждена приостановить работу своих магазинов", – говорится в сообщении.

В Decathlon подчеркнули, что в соответствии с обязательствами будут и в дальнейшем поддерживать 2500 российских сотрудников, часть из которых работает с 2006 года.

Война России в Украине в заявлении названа "драматическим контекстом", а сама Россия не упоминается как агрессор.

В компании заверили, что будут поддерживать пострадавших украинцев и выделят для этого финансирование.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 400 компаний. О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

Западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против президента России Владимира Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора, рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт РФ неизбежен. Санкции намерены расширять и далее.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, санкции, война, оккупация, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, бренд, деятельность
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