Decathlon приостанавливает работу в России

В заявлении компании Россия не упоминается как агрессор Фото: depositphotos.com

"В строгом соответствии с международными санкциями Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon вынуждена приостановить работу своих магазинов", – говорится в сообщении.

В Decathlon подчеркнули, что в соответствии с обязательствами будут и в дальнейшем поддерживать 2500 российских сотрудников, часть из которых работает с 2006 года.

Война России в Украине в заявлении названа "драматическим контекстом", а сама Россия не упоминается как агрессор.

В компании заверили, что будут поддерживать пострадавших украинцев и выделят для этого финансирование.