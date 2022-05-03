В Украине создали Фонд памяти погибших журналистов

Деньги из фонда будут выделять семьям журналистов, погибших в результате войны Фото: depositphotos.com

Его деятельность направлена на помощь семьям журналистов, которые погибли во время широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

"Благотворительные пожертвования от украинских и зарубежных медиа, журналистских и других общественных организаций, фондов и учреждений, а также отдельных граждан будут поступать на отдельный счет Национального союза журналистов Украины. Средства с этого счета будут выплачиваться детям и другим членам семей погибших коллег", – отметили в сообщении.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко сказал, что журналистика – профессия мужественных людей.

"Ведь быть приверженным профессиональным стандартам и готовить достоверные репортажи означает, что журналист сознательно рискует стать мишенью для российских оккупантов. Наша обязанность – поддерживать всех современных военных корреспондентов. И отдавать дань памяти жертвам войны", – считает он.

Решение о выплате средств, которые соберет фонд, будет принимать секретариат НСЖУ по представлению комиссии о назначении помощи. Для контроля за деятельностью фонда будет создан наблюдательный совет, в него войдут авторитетные журналисты.

НСЖУ перевел на счет фонда 30 тыс. грн.

Перечислить средства можно по следующим реквизитам. Получатель: Национальный союз журналистов Украины. Номер счета: UA703052990000026002000114500. ЕГРПОУ: 00027140. АО КБ "ПриватБанк". МФО: 305299. Назначение платежа: благотворительная помощь семьям погибших журналистов.