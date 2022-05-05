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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о Махове: Он по-особенному чувствовал, что значит эта война. Россия ответит за эту смерть

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"Он всегда был таким с собственной позицией. Патриотической и искренней. И всегда без тщеславия. И всегда был среди самых смелых, среди первых", рассказал о Махове президент
"Он всегда был таким – с собственной позицией. Патриотической и искренней. И всегда без тщеславия. И всегда был среди самых смелых, среди первых", – рассказал о Махове президент
Фото: Ukraine 24 / Facebook

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и друзьям погибшего журналиста, бойца ВСУ Александра Махова. С рассказа о нем президент начал вечернее обращение 4 мая, опубликованное Офисом президента.

"Сегодня начну с истории об одном человеке. Об Александре Махове – известном журналисте. Уверен, вы видели его репортажи на телеканалах "Украина" и "Дом". Возможно, видели его комментарии, его сообщения. Он всегда был таким – с собственной позицией. Патриотической и искренней. И всегда без тщеславия. И всегда был среди самых смелых, среди первых. Всегда работал в самых горячих точках. Старался привезти настоящий материал. Сильный материал", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в 2017 году Махов первым из украинских журналистов был на украинской станции в Антарктиде, а когда началась эпидемия COVID-19 – не побоялся и две недели жил в Санжарах, куда привезли украинцев из Китая.

"С первого дня полномасштабной войны он был на фронте. Доброволец. Ветеран АТО. Боец 95-й десантно-штурмовой бригады. Сам родом из Луганской области. Он по-особенному чувствовал, что значит эта война. Сегодня он погиб в Харьковской области, в боях под Изюмом. Ему было 36 лет", – сказал Зеленский.

Он выразил искренние соболезнования близким и друзьям Махова.

"Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это была мечта Александра. И мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!" – сказал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/684595542755874/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Махов – переселенец из Луганска, указано в его профиле в Instagram. Он много лет работал на каналах "Украина" и "Украина 24", осенью 2021-го перешел на канал "Дом". Вел подкаст "Военкор". 

Махов сообщал, что отправился на фронт, в начале марта. Он вступил в ряды добровольцев на второй день вторжения – 25 февраля. У Махова был позывной Журналист. В постах в Facebook он рассказывал о своих буднях на войне.  

В начале апреля Махов сделал предложение своей девушке – журналистке Анастасии Блищик. "Предложение в стиле стендапа", – шутила она, сообщая, что получила вместо обручального кольцо от гранаты.

Теги: смерть, военные, Владимир Зеленский, журналисты, война России против Украины, Александр Махов
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