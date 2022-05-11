Washington Post открывает бюро в Киеве

В издании считают, что война России против Украины останется "главной историей этого года" Фото: John McDonnell / washingtonpost.com

Возглавит украинское бюро бывшая корреспондентка издания в Москве Изабель Хуршудян. Главным корреспондентом будет Макс Берак – бывший глава представительства в Найроби.

Хуршудян освещает события в Украине с января, а Берак работает в Украине в течение двух последних месяцев.

В команде будут работать репортер Дэвид Штерн, а также корреспонденты, фотографы и видеожурналисты, которые будут приезжать в Украину в порядке ротации.

"Этот ход сигнализирует о долгосрочной преданности Post в освещении войны России в Украине, поскольку она будет продолжать оставаться главной историей этого года", – говорится в заявлении издания.

Редактор иностранных бюро Washington Post Дуглас Джель подчеркнул, что газета и ранее вкладывала значительные ресурсы в освещение растущей напряженности на границах РФ и Украины и продолжающегося российского вторжения.

"Война вступает в затяжную фазу, а бюро позволит нам вести интенсивное информирование непосредственно с мест событий и гарантировать, что мы будем продолжать обеспечивать отличную и авторитетную журналистику, на которую рассчитывают читатели по всему миру", – заявил Джель.

Это сообщение прокомментировала в Telegram советница по коммуникациям главы Офиса президента Дарья Заривная.

"Добро пожаловать в Украину. Важно, чтобы наше государство не выпадало из повестки дня США. Уверена, что журналистам у нас будет очень комфортно работать. Здесь большое журналистское коммьюнити. И у каждого из них есть "Пулитцер", – написала она.

Журналистка The Ukrainians, культурный менеджер Богдана Неборак считает это событие определенным "концом эпохи" в подходе западных СМИ к освещению событий в Украине.

"Десятилетиями Украину освещали из московских офисов крупных СМИ. О восстановленном царском дворце под Москвой можно было прочитать, но о фестивале современной культуры в Киеве – никогда. Даже если это только на время войны, это хорошая новость. Нельзя освещать Украину из Москвы. Нельзя освещать Украину без Украины", – написала она в Twitter.

Even it it stays for war period, the news is positive. You can't cover Ukraine from Moscow. You can't cover Ukraine without Ukraine. It’s a possibility to reach deeper. I see that from foreign journalists who stay in Lviv. There comes a day when they decide to speak to * artists — Bohdana Neborak * (@BohdanaNeborak) May 11, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)