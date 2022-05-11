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ПОЛИТИКА

Washington Post открывает бюро в Киеве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В издании считают, что война России против Украины останется "главной историей этого года"
В издании считают, что война России против Украины останется "главной историей этого года"
Фото: John McDonnell / washingtonpost.com

Американская газета The Washington Post открывает свое представительство в Киеве, чтобы освещать происходящее в Украине. Об этом говорится в заявлении издания, опубликованном на английском и украинском языках.

Возглавит украинское бюро бывшая корреспондентка издания в Москве Изабель Хуршудян. Главным корреспондентом будет Макс Берак – бывший глава представительства в Найроби.

Хуршудян освещает события в Украине с января, а Берак работает в Украине в течение двух последних месяцев.

В команде будут работать репортер Дэвид Штерн, а также корреспонденты, фотографы и видеожурналисты, которые будут приезжать в Украину в порядке ротации.

"Этот ход сигнализирует о долгосрочной преданности Post в освещении войны России в Украине, поскольку она будет продолжать оставаться главной историей этого года", – говорится в заявлении издания.

Редактор иностранных бюро Washington Post Дуглас Джель подчеркнул, что газета и ранее вкладывала значительные ресурсы в освещение растущей напряженности на границах РФ и Украины и продолжающегося российского вторжения.

"Война вступает в затяжную фазу, а бюро позволит нам вести интенсивное информирование непосредственно с мест событий и гарантировать, что мы будем продолжать обеспечивать отличную и авторитетную журналистику, на которую рассчитывают читатели по всему миру", – заявил Джель.

Это сообщение прокомментировала в Telegram советница по коммуникациям главы Офиса президента Дарья Заривная. 

"Добро пожаловать в Украину. Важно, чтобы наше государство не выпадало из повестки дня США. Уверена, что журналистам у нас будет очень комфортно работать. Здесь большое журналистское коммьюнити. И у каждого из них есть "Пулитцер", – написала она.

Журналистка The Ukrainians, культурный менеджер Богдана Неборак считает это событие определенным "концом эпохи" в подходе западных СМИ к освещению событий в Украине.

"Десятилетиями Украину освещали из московских офисов крупных СМИ. О восстановленном царском дворце под Москвой можно было прочитать, но о фестивале современной культуры в Киеве – никогда. Даже если это только на время войны, это хорошая новость. Нельзя освещать Украину из Москвы. Нельзя освещать Украину без Украины", – написала она в Twitter.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

30 октября 2021 года The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. Газета опубликовала большой материал о военных планах России, став одной из первых среди западных СМИ, обративших внимание на то, что стягивание войск Россией имеет признаки подготовки к широкомасштабной войне.

Теги: Киев, СМИ, журналисты, война России против Украины, газета, The Washington Post
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