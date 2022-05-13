Генштаб ВСУ: Учитывая эвакуацию жителей Мариуполя, следует ожидать наращивания огневого воздействия со стороны оккупантов в ближайшее время

"[Враг] продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". В целях установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников и защитниц применяет стратегическую авиацию. Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время", – говорится в сообщении.

На донецком направлении оккупанты сосредоточили усилия на установлении контроля над населенным пунктом Рубежное, отметили в Генштабе.

"На лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка. На бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели. На кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка", – сообщили в ведомстве.

В целом на донецком и луганском направлениях украинские военные отбили за сутки 18 атак оккупантов.

"Уничтожены 13 танков, восемь артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей противника", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)