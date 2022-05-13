Места массовых захоронений под Мариуполем увеличиваются – "Схемы"

Известно о трех местах массовых захоронений вблизи Мариуполя, в том числе в Виноградном Фото: radiosvoboda.org

По данным "Схем", места массовых захоронений в этой местности есть в поселке Старый Крым и Мангуш, а также в селе Виноградное.

Инфографика: radiosvoboda.org

В Виноградном и Старом Крыму они увеличились.

Наиболее значительные изменения спутник Planet Labs зафиксировал в Старом Крыму – место массового захоронения за период с 24 апреля увеличилось с 200 до 340 метров в длину. Выросло также количество траншей.

Фото: radiosvoboda.org

Кроме того, 8 мая там заметили технику, вероятно, экскаватор.

Также увеличилось место массового захоронения на кладбище в Виноградном – там появился ряд новых траншей.

Фото: radiosvoboda.org

Видео, снятое на кладбище в этом селе, Мариупольский горсовет публиковал 9 мая.

"Сотни убитых русской армией горожан продолжают свозить в братскую могилу у поселка Виноградное. Сектор захоронения значительно увеличился", – подчеркивалось в сообщении.

Изменений на территории массового захоронения мариупольцев в Мангуше не зафиксировано.

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