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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Места массовых захоронений под Мариуполем увеличиваются – "Схемы"

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Известно о трех местах массовых захоронений вблизи Мариуполя, в том числе в Виноградном
Известно о трех местах массовых захоронений вблизи Мариуполя, в том числе в Виноградном
Фото: radiosvoboda.org

Спутниковые снимки, которые получили журналисты программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода"), свидетельствуют о том, что два из трех известных мест массовых захоронений возле Мариуполя Донецкой области увеличились в мае.

По данным "Схем", места массовых захоронений в этой местности есть в поселке Старый Крым и Мангуш, а также в селе Виноградное

Инфографика: radiosvoboda.org
Инфографика: radiosvoboda.org

В Виноградном и Старом Крыму они увеличились. 

Наиболее значительные изменения спутник Planet Labs зафиксировал в Старом Крыму – место массового захоронения за период с 24 апреля увеличилось с 200 до 340 метров в длину. Выросло также количество траншей.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Кроме того, 8 мая там заметили технику, вероятно, экскаватор. 

Также увеличилось место массового захоронения на кладбище в Виноградном – там появился ряд новых траншей.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Видео, снятое на кладбище в этом селе, Мариупольский горсовет публиковал 9 мая. 

"Сотни убитых русской армией горожан продолжают свозить в братскую могилу у поселка Виноградное. Сектор захоронения значительно увеличился", – подчеркивалось в сообщении. 

Изменений на территории массового захоронения мариупольцев в Мангуше не зафиксировано.  

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель. 

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили".

По данным офицера управления разведки Ильи Самойленко на 8 мая, в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.

По информации местных властей, еще 100 тыс. жителей Мариуполя ждут эвакуации из города. Кроме того, сотни украинских военных остаются на "Азовстали", где ведут бои с оккупантами

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, Виноградное, кладбище, война России против Украины, Мангуш, погибшие, Схемы, могила, российские оккупанты
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