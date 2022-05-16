ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полк "Азов" заявил, что выполнил приказ высшего военного руководства Украины, не уточнив, какой именно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным украинских властей, на "Азовстали" остается более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых
По данным украинских властей, на "Азовстали" остается более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых
Фото: ЕРА

Защитники полка "Азов" заявили 16 мая в Telegram, что выполнили приказ высшего командования Украины, не уточнив, какой именно.

"Защитники Мариуполя выполнили приказ и, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и позволили украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров. В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", – говорится в сообщении.

В своем видеообращении командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) сказал, что "на войне нет полностью безопасных планов и операций".

"Главное – осознать, просчитаны ли все риски, проработан ли план "Б", отдался ли ты полностью этому плану, который должен сочетать в себе выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни и здоровья личного состава. Возможно, поэтому война – это искусство, а не наука, когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава. Это и есть высшая планка управления войсками. Тем более когда твое решение утверждено высшим военным руководством", – сказал командир.

Какое именно решение принял Прокопенко, не сообщается.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них, как писала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.

Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывается от такой процедуры, говорит Верещук. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.

12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, о 60 тяжелораненых военных и медиках.

Теги: Украина, Донецкая область, война, военные, оккупация, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, Герой Украины, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, Денис Прокопенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (106134)
2
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (42836)
3
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео (36512)
4
Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском (35144)
5
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (28815)
6
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (27810)
7
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят (26786)
8
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022" (20845)
 
 
 
 