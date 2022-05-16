Полк "Азов" заявил, что выполнил приказ высшего военного руководства Украины, не уточнив, какой именно

По данным украинских властей, на "Азовстали" остается более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых Фото: ЕРА

"Защитники Мариуполя выполнили приказ и, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и позволили украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров. В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", – говорится в сообщении.

В своем видеообращении командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) сказал, что "на войне нет полностью безопасных планов и операций".

"Главное – осознать, просчитаны ли все риски, проработан ли план "Б", отдался ли ты полностью этому плану, который должен сочетать в себе выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни и здоровья личного состава. Возможно, поэтому война – это искусство, а не наука, когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава. Это и есть высшая планка управления войсками. Тем более когда твое решение утверждено высшим военным руководством", – сказал командир.

Какое именно решение принял Прокопенко, не сообщается.

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