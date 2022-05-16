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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские пропагандисты распространяют фейк, что часть украинских военных с "Азовстали" сдались в плен – советник мэра Мариуполя

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Завод "Азовсталь" последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные
Фото: ЕРА

Российские пропагандисты начали распространять недостоверную информацию о том, что часть украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь" сдались в плен. Об этом 16 мая в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В российских СМИ с утра начинают разгонять фейк, якобы "первая группа украинских военнослужащих вышла с "Азовстали" с белым флагом", – написал Андрющенко.

Он отметил, что российские пропагандистские ресурсы, которые опубликовали этот "вброс", ссылаются на главаря боевиков батальона "Восток" Александра Ходаковского.

По словам Андрющенко, таким образом оккупанты начали "психологическую операцию" в Мариуполе.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Это, как писала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также были сотни гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.

Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.

Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.

12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, о 60 тяжелораненых военных и медиках.

На брифинге 14 мая жены защитников Мариуполя объяснили, что их мужьям нельзя сдаваться в плен россиянам, поскольку в этом случае оккупанты их убьют.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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