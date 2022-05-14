Турция готова предоставить судно для эвакуации раненых с "Азовстали", но Россия не дает согласия – спикер Эрдогана

По словам Калына, он лично обсуждал это предложение с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад и оно остается "на столе переговоров", хотя Москва на него не дала согласия.

План предполагает, что раненые военные, эвакуированные с "Азовстали", должны быть доставлены по суше в порт Бердянск в Азовском море, а турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул.

Калын отметил, что судно для возможной эвакуации раненых и, если понадобится, гражданских – в Стамбуле и готово к отплытию. Он верит, что этот вариант еще может сработать.

По его словам, морская эвакуация из Бердянска была одним из нескольких предложений по прекращению огня и проведению эвакуации, но позиция России "меняется день ото дня".

Спикер президента Турции отметил, что воюющие стороны "смотрят на ситуацию с безопасностью на местах и другую динамику, свои переговоры, собственную внутреннюю координацию, поэтому иногда трудно получить твердый ответ или обязательства от любой стороны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что Украина и Турция договорились о вывозе морем раненых и погибших из Мариуполя, президент Украины Владимир Зеленский говорил еще в начале апреля. Но, по его словам, на это нужно согласие лично президента РФ Владимира Путина и тот его не дал.