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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Турция готова предоставить судно для эвакуации раненых с "Азовстали", но Россия не дает согласия – спикер Эрдогана

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На "Азовстали" находятся сотни раненых украинских военных
На "Азовстали" находятся сотни раненых украинских военных
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских военных, находящихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. Об этом сказал Reuters пресс-секретарь и советник по внешней политике президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

По словам Калына, он лично обсуждал это предложение с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад и оно остается "на столе переговоров", хотя Москва на него не дала согласия.

План предполагает, что раненые военные, эвакуированные с "Азовстали", должны быть доставлены по суше в порт Бердянск в Азовском море, а турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул.

Калын отметил, что судно для возможной эвакуации раненых и, если понадобится, гражданских – в Стамбуле и готово к отплытию. Он верит, что этот вариант еще может сработать.

По его словам, морская эвакуация из Бердянска была одним из нескольких предложений по прекращению огня и проведению эвакуации, но позиция России "меняется день ото дня".

Спикер президента Турции отметил, что воюющие стороны "смотрят на ситуацию с безопасностью на местах и другую динамику, свои переговоры, собственную внутреннюю координацию, поэтому иногда трудно получить твердый ответ или обязательства от любой стороны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что Украина и Турция договорились о вывозе морем раненых и погибших из Мариуполя, президент Украины Владимир Зеленский говорил еще в начале апреля. Но, по его словам, на это нужно согласие лично президента РФ Владимира Путина и тот его не дал.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные.  Среди них, как писала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.

Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.

Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.

12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, о 60 тяжелораненых военных и медиках.

Теги: Турция, военные, Мариуполь, переговоры, Бердянск, эвакуация, раненые, Азовсталь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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