Турция готова предоставить судно для эвакуации раненых с "Азовстали", но Россия не дает согласия – спикер Эрдогана

По словам Калына, он лично обсуждал это предложение с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад и оно остается "на столе переговоров", хотя Москва на него не дала согласия.
План предполагает, что раненые военные, эвакуированные с "Азовстали", должны быть доставлены по суше в порт Бердянск в Азовском море, а турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул.
Калын отметил, что судно для возможной эвакуации раненых и, если понадобится, гражданских – в Стамбуле и готово к отплытию. Он верит, что этот вариант еще может сработать.
По его словам, морская эвакуация из Бердянска была одним из нескольких предложений по прекращению огня и проведению эвакуации, но позиция России "меняется день ото дня".
Спикер президента Турции отметил, что воюющие стороны "смотрят на ситуацию с безопасностью на местах и другую динамику, свои переговоры, собственную внутреннюю координацию, поэтому иногда трудно получить твердый ответ или обязательства от любой стороны".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что Украина и Турция договорились о вывозе морем раненых и погибших из Мариуполя, президент Украины Владимир Зеленский говорил еще в начале апреля. Но, по его словам, на это нужно согласие лично президента РФ Владимира Путина и тот его не дал.
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них, как писала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.
Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.
Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.
12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, о 60 тяжелораненых военных и медиках.