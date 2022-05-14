Украина ведет переговоры об эвакуации с "Азовстали" 60 человек – Верещук

На "Азовстали" остается около 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала в комментарии Общественному 14 мая.

"Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по отношению ко всем сразу россияне не соглашаются. Сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", – сказала министр.

Вечером 13 мая Верещук писала в Telegram, что переговоры с Россией по этому вопросу очень сложные и "результат может не удовлетворить всех".

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