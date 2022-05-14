Украина ведет переговоры об эвакуации с "Азовстали" 60 человек – Верещук

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала в комментарии Общественному 14 мая.
"Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по отношению ко всем сразу россияне не соглашаются. Сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", – сказала министр.
Вечером 13 мая Верещук писала в Telegram, что переговоры с Россией по этому вопросу очень сложные и "результат может не удовлетворить всех".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Это, как писала Верещук, бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также были сотни гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и красного креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.
Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.
Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.
12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, изначально шла о 38 украинских военных.