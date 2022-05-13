За время обороны Мариуполя его защитники уничтожили около 6 тыс. оккупантов – замкомандира полка "Азов"

"Нашему гарнизону удалось уничтожить около 6 тыс. единиц вражеской силы, в том числе одного генерала, это около 78 танков, это более 100 единиц бронетехники. Это по подтвержденным данным. Еще есть много неподтвержденных данных, на которые мы не будем опираться", – сказал он.

Замкомандира "Азова" перечислил военные подразделения, с которыми пришлось сражаться в Мариуполе. Это и спецназ ГРУ минобороны РФ, и танковый полк, и воздушно-десантные войска, и "морская пехота ДНР", и бригада Тихоокеанского флота, и вагнеровцы, "и другие боевики с других территорий Российской Федерации и Кавказа".

Паламар рассказал, что им очень не хватает средств противовоздушной обороны, чтобы сбивать атакующие их самолеты, и противокорабельных средств, чтобы топить корабли, которые оккупанты используют для обстрелов защитников Мариуполя с моря.

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