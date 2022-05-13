За время обороны Мариуполя его защитники уничтожили около 6 тыс. оккупантов – замкомандира полка "Азов"

"Нашему гарнизону удалось уничтожить около 6 тыс. единиц вражеской силы, в том числе одного генерала, это около 78 танков, это более 100 единиц бронетехники. Это по подтвержденным данным. Еще есть много неподтвержденных данных, на которые мы не будем опираться", – сказал он.
Замкомандира "Азова" перечислил военные подразделения, с которыми пришлось сражаться в Мариуполе. Это и спецназ ГРУ минобороны РФ, и танковый полк, и воздушно-десантные войска, и "морская пехота ДНР", и бригада Тихоокеанского флота, и вагнеровцы, "и другие боевики с других территорий Российской Федерации и Кавказа".
Паламар рассказал, что им очень не хватает средств противовоздушной обороны, чтобы сбивать атакующие их самолеты, и противокорабельных средств, чтобы топить корабли, которые оккупанты используют для обстрелов защитников Мариуполя с моря.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Паламар говорил, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.
Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.
12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, идет о 38 украинских военных.