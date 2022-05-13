В ходе фильтрации жителей Мариуполя оккупанты допрашивают детей – советник мэра

"Мариуполь. Фильтрация. Ухудшение. Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей относительно подробностей. Пытаются поймать родителей на лжи", – написал он.
Советник мэра отметил, что не знает, как назвать происходящее.
"Ярость, просто ярость", – заявил Андрющенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупный портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жили около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и сбрасывали на него авиабомбы, вели обстрелы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили".
По данным офицера управления разведки Ильи Самойленко на 8 мая, в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.
По информации местных властей, еще 100 тыс. жителей Мариуполя ждут эвакуации из города. Кроме того, сотни украинских военных остаются на "Азовстали", где ведут бои с оккупантами.