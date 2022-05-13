В ходе фильтрации жителей Мариуполя оккупанты допрашивают детей – советник мэра

"Мариуполь. Фильтрация. Ухудшение. Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей относительно подробностей. Пытаются поймать родителей на лжи", – написал он.

Советник мэра отметил, что не знает, как назвать происходящее.

"Ярость, просто ярость", – заявил Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)