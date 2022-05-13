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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советник мэра Мариуполя: Поступает информация о намерениях оккупантов провести в городе "референдум" о "присоединении" к РФ

Российские оккупанты частично контролируют Мариуполь
Российские оккупанты частично контролируют Мариуполь
Фото: EPA

Советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко заявил 12 мая в Telegram о поступающей информации о намерениях оккупантов провести "референдум" о "включении" города в состав РФ.

"Мариуполь. По всем признакам оккупанты имеют намерения прямой интеграции Мариуполя в Россию (вместе с [территориями, подконтрольными террористам] "ДНР"). Первый шаг – переход на российский код мобильной связи. Теперь в "ДНР" должны зайти российские банки и учреждения высшего образования. По учреждениям высшего образования будет определен Россией отдельный перечень институтов, которые не только будут зачислять детей с оккупированных территорий, но и непосредственно работать на территории области. Поступает информация о намерении организовать и провести "референдум" в Мариуполе о "присоединении" к России", – заявил он.

Андрющенко отметил, что местный сайт 0629.com.ua назвал дату "референдума" 15 мая.

"Мы также неоднократно получали свидетельства источников, что самоназванный мэр назовет именно эту дату. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть – продолжаем отслеживать и фиксировать", – написал советник.

Он отметил, что школьные тетради в школах Мариуполя и Мариупольского района подписывают как "Мариуполь, Ростовская область".

"В итоге можно утверждать об ускорении прямой аннексии Мариуполя к России. Какие это даст нам последствия? Никаких. Для Мариуполя в оккупации? Думаю, тоже", – добавил Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель. 

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили".

По данным офицера управления разведки Ильи Самойленко на 8 мая, в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.

По информации местных властей, еще 100 тыс. жителей Мариуполя ждут эвакуации из города. Кроме того, сотни украинских военных остаются на "Азовстали", где ведут бои с оккупантами

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, референдум, оккупация, Мариуполь, война России против Украины, Петр Андрющенко
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