Советник мэра Мариуполя: Поступает информация о намерениях оккупантов провести в городе "референдум" о "присоединении" к РФ

"Мариуполь. По всем признакам оккупанты имеют намерения прямой интеграции Мариуполя в Россию (вместе с [территориями, подконтрольными террористам] "ДНР"). Первый шаг – переход на российский код мобильной связи. Теперь в "ДНР" должны зайти российские банки и учреждения высшего образования. По учреждениям высшего образования будет определен Россией отдельный перечень институтов, которые не только будут зачислять детей с оккупированных территорий, но и непосредственно работать на территории области. Поступает информация о намерении организовать и провести "референдум" в Мариуполе о "присоединении" к России", – заявил он.

Андрющенко отметил, что местный сайт 0629.com.ua назвал дату "референдума" 15 мая.

"Мы также неоднократно получали свидетельства источников, что самоназванный мэр назовет именно эту дату. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть – продолжаем отслеживать и фиксировать", – написал советник.

Он отметил, что школьные тетради в школах Мариуполя и Мариупольского района подписывают как "Мариуполь, Ростовская область".

"В итоге можно утверждать об ускорении прямой аннексии Мариуполя к России. Какие это даст нам последствия? Никаких. Для Мариуполя в оккупации? Думаю, тоже", – добавил Андрющенко.

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