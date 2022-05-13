13 мая на Киевском форуме по безопасности проходит дискуссия в рамках цикла "Борьба за Украину". Трансляция

Участники дискуссии, организатором которой выступил фонд премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine, обсудят масштабное вторжение России в Украину.
В анонсе говорилось, что будут обсуждаться в том числе такие вопросы, как спасение украинских военных и гражданских на "Азовстали" в Мариуполе, ситуация на фронте, потенциал российского агрессора, возможные сценарии развития событий, а также международная военная помощь Украине.
В дискуссии принимают участие в том числе:
- посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер;
- американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер;
- историк, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум;
- бывший посол США в РФ, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол;
- помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии (2005–2009), координатор санкционной политики Государственного департамента США (2013–2017), ведущий эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид;
- премьер-министр Швеции в 1991–1994 годах, министр иностранных дел в 2006-2014 годах Карл Бильдт;
- генерал США в отставке, бывший командующий силами НАТО в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус;
- глава НАК "Нафтогаз Україна" Алексей Коболев.
Контекст:
Киевский форум по безопасности основан Фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.