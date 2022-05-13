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Видео: Open Ukraine / YouTube

13 мая на Киевском форуме по безопасности проходит дискуссия в рамках цикла "Борьба за Украину". Трансляция

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13 мая в 20.00 на площадке Киевского форума по безопасности начинается трансляция онлайн-дискуссия "Специальная военная панель" в рамках цикла "Борьба за Украину".

Участники дискуссии, организатором которой выступил фонд премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine, обсудят масштабное вторжение России в Украину.

В анонсе говорилось, что будут обсуждаться в том числе такие вопросы, как спасение украинских военных и гражданских на "Азовстали" в Мариуполе, ситуация на фронте, потенциал российского агрессора, возможные сценарии развития событий, а также международная военная помощь Украине.

В дискуссии принимают участие в том числе:

  • посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер;
  • американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер;
  • историк, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум;
  • бывший посол США в РФ, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол;
  • помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии (2005–2009), координатор санкционной политики Государственного департамента США (2013–2017), ведущий эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид;
  • премьер-министр Швеции в 1991–1994 годах, министр иностранных дел в 2006-2014 годах Карл Бильдт;
  • генерал США в отставке, бывший командующий силами НАТО в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус;
  • глава НАК "Нафтогаз Україна" Алексей Коболев.
Контекст:

Киевский форум по безопасности основан Фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.

Теги: Россия, Украина, Карл Бильдт, Мариуполь, вторжение, трансляция, Тимоти Снайдер, Майкл Макфол, Майкл Карпентер, Дэниел Фрид, Энн Эпплбаум, Дэвид Петреус, Киевский форум по безопасности
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