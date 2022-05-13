На Киевском форуме по безопасности пройдет дискуссия "Борьба за Украину. Специальная военная панель"

Гости форума будут обсуждать ряд вопросов, в числе которых:

Как спасти украинских военных и гражданских на "Азовстали" в Мариуполе?

Как мировые военные эксперты оценивают ситуацию на фронте? Как оценивают потенциал российского агрессора? Какие прогнозируют сценарии развития событий?

Каковы сегодня главные задачи международной военной помощи Украине в войне против России?

В дискуссии примут участие, в частности:

посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер;

американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер;

историк, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум;

бывший посол США в РФ, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол;

помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии (2005–2009), координатор санкционной политики Государственного департамента США (2013–2017), ведущий эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид;

премьер-министр Швеции в 1991–1994 годах, министр иностранных дел в 2006-2014 годах Карл Бильдт;

генерал США в отставке, бывший командующий силами НАТО в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус;

глава НАК "Нафтогаз України" Алексей Коболев.

Организатором дискуссии выступил фонд премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.

Трансляция начнется в 20.00 в YouTube фонда Open Ukraine, в Facebook Яценюка и форума, а также на сайте форума.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Open Ukraine / YouTube