На Киевском форуме по безопасности пройдет дискуссия "Борьба за Украину. Специальная военная панель"

Гости форума будут обсуждать ряд вопросов, в числе которых:
- Как спасти украинских военных и гражданских на "Азовстали" в Мариуполе?
- Как мировые военные эксперты оценивают ситуацию на фронте? Как оценивают потенциал российского агрессора? Какие прогнозируют сценарии развития событий?
- Каковы сегодня главные задачи международной военной помощи Украине в войне против России?
В дискуссии примут участие, в частности:
- посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер;
- американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер;
- историк, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум;
- бывший посол США в РФ, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол;
- помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии (2005–2009), координатор санкционной политики Государственного департамента США (2013–2017), ведущий эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид;
- премьер-министр Швеции в 1991–1994 годах, министр иностранных дел в 2006-2014 годах Карл Бильдт;
- генерал США в отставке, бывший командующий силами НАТО в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус;
- глава НАК "Нафтогаз України" Алексей Коболев.
Организатором дискуссии выступил фонд премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.
Трансляция начнется в 20.00 в YouTube фонда Open Ukraine, в Facebook Яценюка и форума, а также на сайте форума.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ВИДЕО
Видео: Open Ukraine / YouTube
Контекст:
Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.