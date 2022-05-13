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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Киевском форуме по безопасности пройдет дискуссия "Борьба за Украину. Специальная военная панель"

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Участники дискуссии обсудят войну
Участники дискуссии обсудят войну
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

13 мая на площадке Киевского форума по безопасности начнется трансляция онлайн-дискуссии "Специальная военная панель" в рамках цикла "Борьба за Украину". Об этом проинформировал сайт форума.

Гости форума будут обсуждать ряд вопросов, в числе которых:

  • Как спасти украинских военных и гражданских на "Азовстали" в Мариуполе?
  • Как мировые военные эксперты оценивают ситуацию на фронте? Как оценивают потенциал российского агрессора? Какие прогнозируют сценарии развития событий?
  • Каковы сегодня главные задачи международной военной помощи Украине в войне против России?

В дискуссии примут участие, в частности:

  • посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер;
  • американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер;
  • историк, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум;
  • бывший посол США в РФ, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол;
  • помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии (2005–2009), координатор санкционной политики Государственного департамента США (2013–2017), ведущий эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид;
  • премьер-министр Швеции в 1991–1994 годах, министр иностранных дел в 2006-2014 годах Карл Бильдт;
  • генерал США в отставке, бывший командующий силами НАТО в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус;
  • глава НАК "Нафтогаз України" Алексей Коболев.

Организатором дискуссии выступил фонд премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.

Трансляция начнется в 20.00 в YouTube фонда Open Ukraine, в Facebook Яценюка и форума, а также на сайте форума.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Open Ukraine / YouTube
Контекст:

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.

Теги: Карл Бильдт, война, вторжение, трансляция, война России против Украины, Тимоти Снайдер, Майкл Макфол, Майкл Карпентер, Дэниел Фрид, Энн Эпплбаум, Дэвид Петреус, Киевский форум по безопасности
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