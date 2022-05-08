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8 мая прошла онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности в рамках военного цикла "Борьба за Украину"

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Эксперты обсуждают, что означает для мира борьба и победа Украины над агрессией России
Эксперты обсуждают, что означает для мира борьба и победа Украины над агрессией России
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

8 мая на площадках Киевского форума по безопасности прошла трансляция онлайн-дискуссии в рамках военного цикла "Борьба за Украину".

Главная тема дискуссии – "Международное значение победы Украины над российским империализмом и нацизмом", сообщили организаторы.

"Что означает для мира борьба и победа Украины над агрессией России? Способно ли человечество обуздать агрессию таких тираний, как режим [президента РФ Владимира] Путина? Как повлияет общая победа демократий мира на будущее международных отношений? Эти и другие вопросы будут в центре внимания нового события Киевского форума по безопасности", – говорилось в анонсе.

Участники дискуссии:

  • посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер;
  • американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер;
  • историк, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум;
  • премьер-министр Швеции в 1991–1994 годах, министр иностранных дел в 2006–2014 годах Карл Бильдт;
  • премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк;
  • директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.
ВИДЕО
Видео: Open Ukraine / YouTube
Контекст:

Киевский форум по безопасности основан Фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.

Теги: Россия, нацизм, трансляция, война России против Украины, Киевский форум по безопасности
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