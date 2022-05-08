8 мая прошла онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности в рамках военного цикла "Борьба за Украину"

Эксперты обсуждают, что означает для мира борьба и победа Украины над агрессией России Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

Главная тема дискуссии – "Международное значение победы Украины над российским империализмом и нацизмом", сообщили организаторы.

"Что означает для мира борьба и победа Украины над агрессией России? Способно ли человечество обуздать агрессию таких тираний, как режим [президента РФ Владимира] Путина? Как повлияет общая победа демократий мира на будущее международных отношений? Эти и другие вопросы будут в центре внимания нового события Киевского форума по безопасности", – говорилось в анонсе.

Участники дискуссии:

посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер ;

; американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер ;

историк, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум ;

премьер-министр Швеции в 1991–1994 годах, министр иностранных дел в 2006–2014 годах Карл Бильдт ;

премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк ;

; директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.

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Видео: Open Ukraine / YouTube