8 мая прошла онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности в рамках военного цикла "Борьба за Украину"

Главная тема дискуссии – "Международное значение победы Украины над российским империализмом и нацизмом", сообщили организаторы.
"Что означает для мира борьба и победа Украины над агрессией России? Способно ли человечество обуздать агрессию таких тираний, как режим [президента РФ Владимира] Путина? Как повлияет общая победа демократий мира на будущее международных отношений? Эти и другие вопросы будут в центре внимания нового события Киевского форума по безопасности", – говорилось в анонсе.
Участники дискуссии:
Киевский форум по безопасности основан Фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.