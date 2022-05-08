На площадке Киевского форума по безопасности пройдет дискуссия в рамках военного цикла "Борьба за Украину"

Дискуссия будет посвящена "международному значению победы Украины над русским империализмом и нацизмом", сообщили организаторы.
"Что означает для мира борьба и победа Украины над агрессией России? Способно ли человечество обуздать агрессию таких тираний, как режим [президента РФ Владимира] Путина? Как повлияет общая победа демократий мира на будущее международных отношений? Эти и другие вопросы будут в центре внимания нового события Киевского форума по безопасности", – говорится в анонсе.
В дискуссии примут участие
Прямая трансляция дискуссии начнется в 21.00 на YouTube-канале фонда Open Ukraine, на сайте форума, а также на страницах Арсения Яценюка и форума в Facebook.
Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.