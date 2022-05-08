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На площадке Киевского форума по безопасности пройдет дискуссия в рамках военного цикла "Борьба за Украину"

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Дискуссия состоится на площадках КБФ
Дискуссия состоится на площадках КБФ
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

8 мая в 21.00 на площадках Киевского форума по безопасности начнется трансляция онлайн-дискуссии в рамках военного цикла "Борьба за Украину". Об этом сообщается на сайте форума.

Дискуссия будет посвящена "международному значению победы Украины над русским империализмом и нацизмом", сообщили организаторы.

"Что означает для мира борьба и победа Украины над агрессией России? Способно ли человечество обуздать агрессию таких тираний, как режим [президента РФ Владимира] Путина? Как повлияет общая победа демократий мира на будущее международных отношений? Эти и другие вопросы будут в центре внимания нового события Киевского форума по безопасности", – говорится в анонсе.

В дискуссии примут участие

  • посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер;
  • американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер;
  • историк, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум;
  • премьер-министр Швеции в 1991–1994 годах, министр иностранных дел в 2006-14 годах Карл Бильдт;
  • премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк;
  • директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.

Прямая трансляция дискуссии начнется в 21.00 на YouTube-канале фонда Open Ukraine, на сайте форума, а также на страницах Арсения Яценюка и форума в Facebook.

ВИДЕО
Видео: Open Ukraine / YouTube
Контекст:

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Арсений Яценюк, Карл Бильдт, Даниил Лубкивский, война России против Украины, Тимоти Снайдер, Майкл Карпентер, Энн Эпплбаум, Киевский форум по безопасности
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