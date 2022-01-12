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Видео: Open Ukraine / YouTube

На Киевском форуме по безопасности обсудят переговоры Запада и России. Трансляция

 
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12 января состоится онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, посвященная переговорам США и НАТО с Россией, цель которых – сдержать новую волну агрессии Кремля против Украины и Запада. Мероприятие будут транслировать на YouTube-канале фонда "Відкрий Україну".

В ходе дискуссии поднимут следующие вопросы:

  • Чем завершатся переговоры коллективного Запада и России?
  • Как оценить ход переговоров и чего следует ожидать в ближайшей перспективе?
  • Согласится ли Запад на ультиматумы президента РФ Владимира Путина?
  • Какую опасность представляют для Украины и Запада действия Путина в Казахстане и около украинских границ?
  • Удастся ли остановить новое нападение Кремля?

В дискуссии примут участие авторитетные политики, дипломаты и эксперты из Вашингтона, Берлина, Брюсселя и Киева:

  • Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр в 2014–2016 годах;
  • Александр Вершбоу, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012–2016 годах;
  • Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета (США);
  • Джон Хербст, директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003–2006 годах;
  • Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;
  • Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Теги: Россия, США, Арсений Яценюк, Украина, НАТО, переговоры, посол США, Даниил Лубкивский, Александр Вершбоу, трансляция, Джон Хербст, Европа, Виола фон Крамон-Таубадель, Киевский форум по безопасности
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