На Киевском форуме по безопасности обсудят переговоры Запада и России. Трансляция

В ходе дискуссии поднимут следующие вопросы:
- Чем завершатся переговоры коллективного Запада и России?
- Как оценить ход переговоров и чего следует ожидать в ближайшей перспективе?
- Согласится ли Запад на ультиматумы президента РФ Владимира Путина?
- Какую опасность представляют для Украины и Запада действия Путина в Казахстане и около украинских границ?
- Удастся ли остановить новое нападение Кремля?
В дискуссии примут участие авторитетные политики, дипломаты и эксперты из Вашингтона, Берлина, Брюсселя и Киева:
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр в 2014–2016 годах;
- Александр Вершбоу, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012–2016 годах;
- Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета (США);
- Джон Хербст, директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003–2006 годах;
- Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.