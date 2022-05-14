Верещук об "Азовстали": Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех

Верещук о ситуации в Мариуполе: На войне чудес не бывает, есть суровые реалии Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Есть приказ президента – сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача – вытащить наших ребят. Всех. Живыми", – написала она.

Вице-премьер считает, что украинцам "не следует преувеличивать влияние мировых лидеров, потому что если бы это влияние было должным, не было бы войны".

"Сердце страны сейчас – это "Азовсталь". Кроме азовцев, там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и тероборона. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматичный подход", – объяснила Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 мая Верещук сообщала, что Украина сейчас ведет переговоры об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь идет о 38 украинских военных.

По ее словам, переговоры, которые велись раньше, завершены неудачей, так как россияне "требуют полной капитуляции, поднятые руки, белый флаг, все это пишут в своих письмах". "Мы на такое не соглашаемся. Но понимаем, что ребят надо спасать", – сказала Верещук.