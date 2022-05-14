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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук об "Азовстали": Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех

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Верещук о ситуации в Мариуполе: На войне чудес не бывает, есть суровые реалии
Верещук о ситуации в Мариуполе: На войне чудес не бывает, есть суровые реалии
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Над вопросом эвакуации с "Азовстали" в Мариуполе украинских защитников работает команда президента Украины. Об этом 13 мая в Telegram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Есть приказ президента – сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача – вытащить наших ребят. Всех. Живыми", – написала она.

Вице-премьер считает, что украинцам "не следует преувеличивать влияние мировых лидеров, потому что если бы это влияние было должным, не было бы войны".

"Сердце страны сейчас – это "Азовсталь". Кроме азовцев, там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и тероборона. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматичный подход", – объяснила Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 мая Верещук сообщала, что Украина сейчас ведет переговоры об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь идет о 38 украинских военных.

По ее словам, переговоры, которые велись раньше, завершены неудачей, так как россияне "требуют полной капитуляции, поднятые руки, белый флаг, все это пишут в своих письмах". "Мы на такое не соглашаемся. Но понимаем, что ребят надо спасать", – сказала Верещук.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.

Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая.

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