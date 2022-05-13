Бульвар Шоубиз
 
13 мая, 2022
 
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На фестивале в Каннах покажут фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса

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О гибели Кведаравичюса стало известно 2 апреля
О гибели Кведаравичюса стало известно 2 апреля
Фото: Giedrė Žickytė / Facebook

Организаторы Каннского кинофестиваля добавили в список премьерных картин фильм литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса "Мариуполис 2". Ленту покажут зрителям и прессе 19-го и 20 мая. Об этом 12 мая сообщается на сайте организаторов.

Картина состоит из видео, которые режиссер успел снять в Мариуполе до того, как попал в плен и был застрелен российскими оккупантами.

Соавтором ленты стала невеста режиссера Анна Белоброва, которая на момент съемок находилась в Украине и смогла вывезти материл, на основе которого впоследствии вместе с монтажером Дуней Сечевой был создан документальный фильм.  

Кведаравичюс известен в том числе как автор картины "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе. 

ВИДЕО
Видео: GPI cinema / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О гибели Кведаравичюса стало известно 2 апреля. 5 апреля подруга режиссера, журналистка Альбина Львутина сообщила, что он был расстрелян российскими оккупантами, которые взяли его в  плен

Кведаравичюсу было 45 лет. В 2003–2005 годах он преподавал теорию религии, права и политики в США.

В 2011-м он продюсировал документальный фильм "Барзах" об исчезновениях и похищениях людей в Чечне. Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, она получила специальный приз Amnesty International. Литовская киноакадемия выбрала "Барзах" лучшим документальным фильмом года. 

Открытие 75-го Каннского кинофестиваля состоится 17 мая. 

Теги: Каннский кинофестиваль, Мариуполь, фестиваль, фильм, плен, кинофестиваль, война России против Украины, Канны
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