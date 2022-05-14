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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об эвакуации с "Азовстали": Уже привлекли к переговорам всех в мире, кто может быть наиболее влиятельным посредником

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Зеленский заверил, что Украина делает все, чтобы эвакуировать из Мариуполя каждого защитника и защитницу
Зеленский заверил, что Украина делает все, чтобы эвакуировать из Мариуполя каждого защитника и защитницу
Фото: president.gov.ua

Переговоры о втором этапе эвакуации с "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области продолжаются.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем обращении 13 мая, опубликованном на сайте главы государства. 

"Не прекращаем попытки спасти из Мариуполя и с "Азовстали" всех наших людей. Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывозе тяжелораненых, медиков. Речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу. Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, кто может быть наиболее влиятельным посредником", – сказал президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.

Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.

12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, идет о 38 украинских военных.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, переговоры, эвакуация, Азовсталь, Владимир Зеленский, война России против Украины, военнослужащий
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