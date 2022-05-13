Шольц позвонил Путину – призвал к прекращению огня в Украине и заявил об ответственности РФ за продовольственный кризис

В Украине должно быть прекращение огня как можно скорее, сказал Шольц Путину Фото: EPA

Отмечается, что стороны продолжили обсуждение ситуации в Украине "с акцентом на гуманитарные аспекты".

В частности, Путин "изложил логику и основные задачи специальной военной операции" в Украине, а также рассказал об эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

В Кремле заявили, что в ходе беседы Путина и Шольца было обращено внимание на "продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права". Кроме того, "дана принципиальная оценка состоянию дел на российско-украинских переговорах".

Шольц в Twitter назвал "три пункта из длинного телефонного разговора с Путиным".

"В Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, ложно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – написал канцлер ФРГ.