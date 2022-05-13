Шольц позвонил Путину – призвал к прекращению огня в Украине и заявил об ответственности РФ за продовольственный кризис

Отмечается, что стороны продолжили обсуждение ситуации в Украине "с акцентом на гуманитарные аспекты".
В частности, Путин "изложил логику и основные задачи специальной военной операции" в Украине, а также рассказал об эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.
В Кремле заявили, что в ходе беседы Путина и Шольца было обращено внимание на "продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права". Кроме того, "дана принципиальная оценка состоянию дел на российско-украинских переговорах".
Шольц в Twitter назвал "три пункта из длинного телефонного разговора с Путиным".
"В Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, ложно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – написал канцлер ФРГ.
Three points from my long phone call with #Putin today:— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 13, 2022
There must be a ceasefire in #Ukraine as quickly as possible.
The claim that Nazis are in power there is false.
And I also reminded him about Russia’s responsibility for the global food situation.
Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, заявив, что это "операция", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
6 мая Шольц заявлял, что ненависть Путина к свободной Украине больше, чем его интерес к развитию собственной страны.
11 мая Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Говорили об оборонной помощи, взаимодействии в энергетической сфере, усилении санкционного давления на российского агрессора", – отмечал глава Украинского государства.