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Шольц позвонил Путину – призвал к прекращению огня в Украине и заявил об ответственности РФ за продовольственный кризис

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В Украине должно быть прекращение огня как можно скорее, сказал Шольц Путину
В Украине должно быть прекращение огня как можно скорее, сказал Шольц Путину
Фото: EPA

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 13 мая позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.

Отмечается, что стороны продолжили обсуждение ситуации в Украине "с акцентом на гуманитарные аспекты".

В частности, Путин "изложил логику и основные задачи специальной военной операции" в Украине, а также рассказал об эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.   

В Кремле заявили, что в ходе беседы Путина и Шольца было обращено внимание на "продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права". Кроме того, "дана принципиальная оценка состоянию дел на российско-украинских переговорах".

Шольц в Twitter назвал "три пункта из длинного телефонного разговора с Путиным".

"В Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, ложно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – написал канцлер ФРГ.

Контекст:

Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, заявив, что это "операция", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

6 мая Шольц заявлял, что ненависть Путина к свободной Украине больше, чем его интерес к развитию собственной страны.

11 мая Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Говорили об оборонной помощи, взаимодействии в энергетической сфере, усилении санкционного давления на российского агрессора", – отмечал глава Украинского государства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Кремль, правительство, Мариуполь, ФРГ, переговоры, эвакуация, кризис, Азовсталь, вторжение, прекращение огня, нацисты, война России против Украины, президент, Олаф Шольц
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