Россия заблокировала в Черном море около 300 грузовых судов – Госдепартамент США

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter.
"В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились из-за блокады Кремлем украинских портов и почти 300 грузовых судов в Черном море", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Эти действия РФ "угрожают миллионам людей голодом и недоеданием", добавили в Госдепартаменте США.
В обнародованном видеоролике подчеркивается, что Украина была одним из крупнейших в мире экспортеров кукурузы, пшеницы и подсолнечного масла и ключевым звеном в глобальной цепочке поставок продовольствия.
Эти поставки практически прекратились из-за необоснованного нападения России на Украину 24 февраля, что препятствует безопасному проходу торговых судов. Кроме того, около 84 торговых судов оказались заблокированными в портах Украины.
В результате цены на продовольствие в мире стремительно растут, а нехватка продовольствия увеличивается, указывается в видеоролике.
"По мере того, как Россия продолжает свою жестокую, ничем не спровоцированную войну с Украиной и нарушает черноморский торговый путь, глобальные запасы продовольствия будут страдать, подвергая риску голода и недоедания еще миллионы людей. Вопиющее пренебрежение Россией глобальной продовольственной безопасностью достойно осуждения. [Президент РФ Владимир] Путин должен немедленно и безоговорочно прекратить свою агрессию против Украины", – резюмировали в Госдепартаменте США.
While Ukraine used to export up to 5 million tons of grain per month, shipments have all but stopped due to the Kremlin’s blockade of Ukrainian ports and nearly 300 cargo ships in the Black Sea. These actions threaten to put millions at risk of famine and malnutrition. pic.twitter.com/Fs4giMm0XD— Department of State (@StateDept) May 11, 2022
Если Россия продолжит блокировать украинские морские порты, многим странам мира грозит продовольственный кризис и голод, заявлял 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.
По данным ООН, вторжение РФ в Украину приведет к продовольственному кризису, который коснется пятой части населения планеты – 1,7 млрд жителей Земли.
Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.