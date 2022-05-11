ГОРДОН
 
 
МИР

Россия заблокировала в Черном море около 300 грузовых судов – Госдепартамент США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина до войны с РФ экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, отметили в Госдепартаменте США (фото иллюстративное)
Украина до войны с РФ экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, отметили в Госдепартаменте США (фото иллюстративное)
Фото: depositphotos.com

Из-за блокады Россией украинских морских портов прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает недоеданием миллионам людей в мире.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter.

"В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились из-за блокады Кремлем украинских портов и почти 300 грузовых судов в Черном море", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Эти действия РФ "угрожают миллионам людей голодом и недоеданием", добавили в Госдепартаменте США.

В обнародованном видеоролике подчеркивается, что Украина была одним из крупнейших в мире экспортеров кукурузы, пшеницы и подсолнечного масла и ключевым звеном в глобальной цепочке поставок продовольствия.

Эти поставки практически прекратились из-за необоснованного нападения России на Украину 24 февраля, что препятствует безопасному проходу торговых судов. Кроме того, около 84 торговых судов оказались заблокированными в портах Украины.

В результате цены на продовольствие в мире стремительно растут, а нехватка продовольствия увеличивается, указывается в видеоролике.

"По мере того, как Россия продолжает свою жестокую, ничем не спровоцированную войну с Украиной и нарушает черноморский торговый путь, глобальные запасы продовольствия будут страдать, подвергая риску голода и недоедания еще миллионы людей. Вопиющее пренебрежение Россией глобальной продовольственной безопасностью достойно осуждения. [Президент РФ Владимир] Путин должен немедленно и безоговорочно прекратить свою агрессию против Украины", – резюмировали в Госдепартаменте США.

Если Россия продолжит блокировать украинские морские порты, многим странам мира грозит продовольственный кризис и голод, заявлял 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.

В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.

По данным ООН, вторжение РФ в Украину приведет к продовольственному кризису, который коснется пятой части населения планеты – 1,7 млрд жителей Земли.

Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Госдепартамент США, цены, продукты, агрессия, экспорт, нападение, планета, кризис, голод, блокада, война России против Украины, пшеница, безопасность, кукуруза, морские порты Украины, питание, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Позитив высказался о причинах развода Дорофеевой и заявил, что после этого не общался с Dantes
Позитив высказался о причинах развода Дорофеевой и заявил, что после этого не общался с Dantes
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак сыграл на скрипке мелодию песни, с которой Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Видео
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак сыграл на скрипке мелодию песни, с которой Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Видео
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
Кабаева снова беременна. Путин в ярости СМИ
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ
  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет
  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет G
Дмитрий ГОРДОН
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (105665)
2
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (74995)
3
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (71847)
4
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (42310)
5
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (42170)
6
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (30386)
7
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022" (29376)
8
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео (27129)
 
 
 
 