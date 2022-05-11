Россия заблокировала в Черном море около 300 грузовых судов – Госдепартамент США

Украина до войны с РФ экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, отметили в Госдепартаменте США (фото иллюстративное) Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter.

"В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились из-за блокады Кремлем украинских портов и почти 300 грузовых судов в Черном море", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Эти действия РФ "угрожают миллионам людей голодом и недоеданием", добавили в Госдепартаменте США.

В обнародованном видеоролике подчеркивается, что Украина была одним из крупнейших в мире экспортеров кукурузы, пшеницы и подсолнечного масла и ключевым звеном в глобальной цепочке поставок продовольствия.

Эти поставки практически прекратились из-за необоснованного нападения России на Украину 24 февраля, что препятствует безопасному проходу торговых судов. Кроме того, около 84 торговых судов оказались заблокированными в портах Украины.

В результате цены на продовольствие в мире стремительно растут, а нехватка продовольствия увеличивается, указывается в видеоролике.

"По мере того, как Россия продолжает свою жестокую, ничем не спровоцированную войну с Украиной и нарушает черноморский торговый путь, глобальные запасы продовольствия будут страдать, подвергая риску голода и недоедания еще миллионы людей. Вопиющее пренебрежение Россией глобальной продовольственной безопасностью достойно осуждения. [Президент РФ Владимир] Путин должен немедленно и безоговорочно прекратить свою агрессию против Украины", – резюмировали в Госдепартаменте США.

While Ukraine used to export up to 5 million tons of grain per month, shipments have all but stopped due to the Kremlin’s blockade of Ukrainian ports and nearly 300 cargo ships in the Black Sea. These actions threaten to put millions at risk of famine and malnutrition. pic.twitter.com/Fs4giMm0XD — Department of State (@StateDept) May 11, 2022

Если Россия продолжит блокировать украинские морские порты, многим странам мира грозит продовольственный кризис и голод, заявлял 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)