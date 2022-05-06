ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия предпочла войну". Кулеба заявил, что не верит в переговоры с Россией

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Если вы хотите поговорить, вы не начинаете наступление на Донбасс, привлекая тысячи людей, танки, артиллерию
Кулеба: Если вы хотите поговорить, вы не начинаете наступление на Донбасс, привлекая тысячи людей, танки, артиллерию
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании Sky News, опубликованном 5 мая, заявил, что не верит в эффективность переговорного процесса с Россией, поскольку она избрала военный путь разрешения конфликта.

"Я не ожидаю урегулирования путем переговоров, потому что Россия предпочла войну, а не переговоры. Если вы хотите поговорить, вы не начинаете наступление на Донбасс, привлекая тысячи людей, танки, артиллерию. Если вы предпочитаете переговоры, вы не бомбите "Азовсталь" 24 часа в сутки, вы не уничтожаете крылатыми ракетами инфраструктуру граждан Украины. Я не вижу ни одного показателя того, что Россия серьезно относится к переговорам", – сказал Кулеба.

Министр также ответил на вопрос, готова ли Украина уступить часть своей территории ради прекращения войны.

"Вы должны понимать, что у нас нет другого выхода, кроме как победить в этой войне, потому что на карту поставлено существование украинской идентичности, существование украинской нации, и мы не собираемся сдаваться ни при каких обстоятельствах и отдавать им хотя бы метр нашей земли. Все просто – мы победим", – подчеркнул дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина и Россия сейчас ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Уже состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.

По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он. При этом, подчеркнул президент, такие преступления, которые оккупанты совершали в Буче, Бородянке, Мариуполе, "сокращают число возможностей для переговоров". Он сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения оставшихся украинцев в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях.

Зеленский также настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в РФ отвечают, что пока для этого не сложились условия.

Теги: Россия, Украина, война, МИД Украины, оккупация, переговоры, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Москали – это мерзость". "Четкий паца" из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
"Москали – это мерзость". "Четкий паца" из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая
"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить
"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ
"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ
В США на авианосце прошла премьера "Топ Ган: Мэверик" с Крузом в главной роли. Актер прибыл на вертолете, лично посадив его на палубу. Фото
В США на авианосце прошла премьера "Топ Ган: Мэверик" с Крузом в главной роли. Актер прибыл на вертолете, лично посадив его на палубу. Фото
"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ
"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ
  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"
  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"
"Не смогла удержаться". Никитюк показала, какой маникюр сделала во время войны
"Не смогла удержаться". Никитюк показала, какой маникюр сделала во время войны
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину
Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
  Дорн о близких родственниках из РФ: Почти на всех поставил крест. Они даже не поинтересовались, жив ли их родной человек
  Дорн о близких родственниках из РФ: Почти на всех поставил крест. Они даже не поинтересовались, жив ли их родной человек
"Мы должны поднять им моральный дух и мужской". Никитюк призвала украинок поддержать ВСУ и рассказала, что нужно делать
"Мы должны поднять им моральный дух и мужской". Никитюк призвала украинок поддержать ВСУ и рассказала, что нужно делать
"Марик оказался боевым, с характером". Кулеба показал, как его новый питомец играет с бутылкой из-под алкоголя
"Марик оказался боевым, с характером". Кулеба показал, как его новый питомец играет с бутылкой из-под алкоголя
  "Когда будешь петь мою песню, знай, что мне негде жить". Билык рассказала, как просила Киркорова и его коллег "достучаться до Путина"
  "Когда будешь петь мою песню, знай, что мне негде жить". Билык рассказала, как просила Киркорова и его коллег "достучаться до Путина"
"Я снималась с российскими актерами, говорила на языке оккупанта". Денисенко рассказала, "для чего" в Украине идет война
"Я снималась с российскими актерами, говорила на языке оккупанта". Денисенко рассказала, "для чего" в Украине идет война
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (117726)
2
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (66405)
3
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (64299)
4
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (56327)
5
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (38806)
6
"Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины (26087)
7
Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное – чтобы ел и был в бронике (26061)
8
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита (26019)
 
 
 
 