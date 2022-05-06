"Россия предпочла войну". Кулеба заявил, что не верит в переговоры с Россией

Кулеба: Если вы хотите поговорить, вы не начинаете наступление на Донбасс, привлекая тысячи людей, танки, артиллерию Фото: ЕРА

"Я не ожидаю урегулирования путем переговоров, потому что Россия предпочла войну, а не переговоры. Если вы хотите поговорить, вы не начинаете наступление на Донбасс, привлекая тысячи людей, танки, артиллерию. Если вы предпочитаете переговоры, вы не бомбите "Азовсталь" 24 часа в сутки, вы не уничтожаете крылатыми ракетами инфраструктуру граждан Украины. Я не вижу ни одного показателя того, что Россия серьезно относится к переговорам", – сказал Кулеба.

Министр также ответил на вопрос, готова ли Украина уступить часть своей территории ради прекращения войны.

"Вы должны понимать, что у нас нет другого выхода, кроме как победить в этой войне, потому что на карту поставлено существование украинской идентичности, существование украинской нации, и мы не собираемся сдаваться ни при каких обстоятельствах и отдавать им хотя бы метр нашей земли. Все просто – мы победим", – подчеркнул дипломат.

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