"Россия предпочла войну". Кулеба заявил, что не верит в переговоры с Россией

"Я не ожидаю урегулирования путем переговоров, потому что Россия предпочла войну, а не переговоры. Если вы хотите поговорить, вы не начинаете наступление на Донбасс, привлекая тысячи людей, танки, артиллерию. Если вы предпочитаете переговоры, вы не бомбите "Азовсталь" 24 часа в сутки, вы не уничтожаете крылатыми ракетами инфраструктуру граждан Украины. Я не вижу ни одного показателя того, что Россия серьезно относится к переговорам", – сказал Кулеба.
Министр также ответил на вопрос, готова ли Украина уступить часть своей территории ради прекращения войны.
"Вы должны понимать, что у нас нет другого выхода, кроме как победить в этой войне, потому что на карту поставлено существование украинской идентичности, существование украинской нации, и мы не собираемся сдаваться ни при каких обстоятельствах и отдавать им хотя бы метр нашей земли. Все просто – мы победим", – подчеркнул дипломат.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина и Россия сейчас ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Уже состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.
По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он. При этом, подчеркнул президент, такие преступления, которые оккупанты совершали в Буче, Бородянке, Мариуполе, "сокращают число возможностей для переговоров". Он сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения оставшихся украинцев в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях.
Зеленский также настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в РФ отвечают, что пока для этого не сложились условия.