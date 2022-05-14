На "Азовстали" нет здоровых бойцов. Есть тяжелораненые и те, у кого ранения средней тяжести – жена одного из защитников

Анна Ивлеева о защитниках Мариуполя: Есть такие люди, которые получили уже по три ранения, но идут в бой Скриншот: Укрінформ / YouTube

Об этом жена одного из них, военнослужащая морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Анна Ивлеева рассказала 14 мая на брифинге, который транслировал "Укринформ".

"На "Азвостали" нет здоровых бойцов. Есть тяжелораненые и военные с ранениями средней тяжести. Но ребята идут дальше в бой. Есть такие люди, которые получили уже по три ранения, но идут в бой. Не воюют только те, у кого нет конечностей и просто не могут подняться", – сказала она.

Ивлеева подчеркнула: родственники гордятся защитниками "Азовстали".

"Они показали, что крепче стали, которая производилась на том заводе. Они написали в истории, какими должны быть воины, не предали присягу и стоят до конца", – подчеркнула военнослужащая.

На этом брифинге родственники военнослужащих мариупольского гарнизона призвали лидера Китая Си Цзиньпина помочь в эвакуации украинских военнослужащих с "Азовстали".

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