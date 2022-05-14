На "Азовстали" нет здоровых бойцов. Есть тяжелораненые и те, у кого ранения средней тяжести – жена одного из защитников

Об этом жена одного из них, военнослужащая морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Анна Ивлеева рассказала 14 мая на брифинге, который транслировал "Укринформ".
"На "Азвостали" нет здоровых бойцов. Есть тяжелораненые и военные с ранениями средней тяжести. Но ребята идут дальше в бой. Есть такие люди, которые получили уже по три ранения, но идут в бой. Не воюют только те, у кого нет конечностей и просто не могут подняться", – сказала она.
Ивлеева подчеркнула: родственники гордятся защитниками "Азовстали".
"Они показали, что крепче стали, которая производилась на том заводе. Они написали в истории, какими должны быть воины, не предали присягу и стоят до конца", – подчеркнула военнослужащая.
На этом брифинге родственники военнослужащих мариупольского гарнизона призвали лидера Китая Си Цзиньпина помочь в эвакуации украинских военнослужащих с "Азовстали".
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Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Это, как писала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также были сотни гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и красного креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.
Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.
Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.
12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, о 60 тяжелораненых военных и медиках.