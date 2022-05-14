Родственники защитников Мариуполя призвали лидера Китая помочь в эвакуации c "Азовстали"

Трансляцию брифинга ведет "Укринформ".

"Сегодня в мире есть еще один человек, которому [президенту РФ Владимиру] Путину будет сложно отказать. Мы верим, что сильный и благородный Китай способен принимать нелегкие решения во имя блага и ценностей. Ведь стоит на страже этих ценностей. Мы просим президента Китая Си Цзиньпина проявить большую любовь, большую заботу о мировых ценностях и большую восточную мудрость – присоединиться к спасению защитников Мариуполя. Китай знает историю страданий и цену независимости. Китай знает, что такое борьба двух мировоззрений. [...] Мы верим, что Китай не останется в стороне и не будет молчать. Мы просим сделать все для спасения мировых ценностей и защитников Мариуполя", – заявила она.

Зарицкая также сказала, ссылаясь на сообщения мужа, что РФ "могла бы за два часа выпустить 500 авиабомб и 40 ракет и зачистить пехотой наших бойцов", однако не делает этого. РФ, очевидно "растягивает процесс пыток", сказала она.

"В аду наши воины уже побывали, дайте им возможность ступить на землю и увидеть солнце. Они заслужили", – добавил Ставр Вишняк, чей сын-азовец сейчас тоже на "Азовстали". Он пояснил, что речь о процедуре extraction на территорию третьей страны.

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