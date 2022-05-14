Родственники защитников Мариуполя призвали лидера Китая помочь в эвакуации c "Азовстали"

Трансляцию брифинга ведет "Укринформ".
"Сегодня в мире есть еще один человек, которому [президенту РФ Владимиру] Путину будет сложно отказать. Мы верим, что сильный и благородный Китай способен принимать нелегкие решения во имя блага и ценностей. Ведь стоит на страже этих ценностей. Мы просим президента Китая Си Цзиньпина проявить большую любовь, большую заботу о мировых ценностях и большую восточную мудрость – присоединиться к спасению защитников Мариуполя. Китай знает историю страданий и цену независимости. Китай знает, что такое борьба двух мировоззрений. [...] Мы верим, что Китай не останется в стороне и не будет молчать. Мы просим сделать все для спасения мировых ценностей и защитников Мариуполя", – заявила она.
Зарицкая также сказала, ссылаясь на сообщения мужа, что РФ "могла бы за два часа выпустить 500 авиабомб и 40 ракет и зачистить пехотой наших бойцов", однако не делает этого. РФ, очевидно "растягивает процесс пыток", сказала она.
"В аду наши воины уже побывали, дайте им возможность ступить на землю и увидеть солнце. Они заслужили", – добавил Ставр Вишняк, чей сын-азовец сейчас тоже на "Азовстали". Он пояснил, что речь о процедуре extraction на территорию третьей страны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Это, как писала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также были сотни гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и красного креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.
Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.
Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.
12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, о 60 тяжелораненых военных и медиках.