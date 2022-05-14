Жены защитников Мариуполя объяснили, почему их мужьям нельзя сдаваться в плен россиянам

"Сдаться означает пойти в плен, означает быть убитым. Процедура extraction отличается. Это означает, что бойцы будут выведены на территорию другой страны с гарантией того, что они больше не будут принимать участие в боевых действиях до завершения войны. Могу сказать, что они и так уже настолько ранены и покалечены, что просто невозможно для них дальше противостоять такому напору, когда обстреливают со всех возможных видов оружия. И мы просим мир присоединиться к этому процессу, чтобы выступить гарантами, что при процессе эвакуации из "Азовстали" наши воины не будут убиты", – сказала она в ответ на вопрос о разнице между сдачей в плен и процедурой extraction, провести которую призывают защитники города.

Защитники Мариуполя не сдадутся, подчеркивают их родственники и отмечают, что уже были случаи, когда оккупанты брали в плен военнослужащих из гарнизона и потом убивали их.

"Когда еще была связь, я спрашивала мужа: "Может тебе сдаться?" Он сказал: "Если мы сдадимся, это то же, что мы выйдем и нас расстреляют. То есть нет никаких гарантий того, что они останутся живы, если сдадутся. Единственный вариант – третья страна", – сказала жена морского пехотинца, который тоже сейчас находится на "Азовстали".

На этом брифинге родственники военнослужащих мариупольского гарнизона призвали лидера Китая Си Цзиньпина помочь в эвакуации украинских военнослужащих с "Азовстали".

Война России против Украины. Главное (обновляется)