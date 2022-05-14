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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жены защитников Мариуполя объяснили, почему их мужьям нельзя сдаваться в плен россиянам

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Наталья Зарицкая: Сдаться означает пойти в плен, означает быть убитым
Наталья Зарицкая: Сдаться означает пойти в плен, означает быть убитым
Фото: mediacenter.org.ua

Сдаться в плен РФ для украинских военнослужащих, которые сейчас находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, равнозначно гибели. Об этом жена военнослужащего из батальона "Азов" Наталья Зарицкая сказала на брифинге 14 мая, трансляцию вел "Укринформ".

"Сдаться означает пойти в плен, означает быть убитым. Процедура extraction отличается. Это означает, что бойцы будут выведены на территорию другой страны с гарантией того, что они больше не будут принимать участие в боевых действиях до завершения войны. Могу сказать, что они и так уже настолько ранены и покалечены, что просто невозможно для них дальше противостоять такому напору, когда обстреливают со всех возможных видов оружия. И мы просим мир присоединиться к этому процессу, чтобы выступить гарантами, что при процессе эвакуации из "Азовстали" наши воины не будут убиты", – сказала она в ответ на вопрос о разнице между сдачей в плен и процедурой extraction, провести которую призывают защитники города.

Защитники Мариуполя не сдадутся, подчеркивают их родственники и отмечают, что уже были случаи, когда оккупанты брали в плен военнослужащих из гарнизона и потом убивали их.

"Когда еще была связь, я спрашивала мужа: "Может тебе сдаться?" Он сказал: "Если мы сдадимся, это то же, что мы выйдем и нас расстреляют. То есть нет никаких гарантий того, что они останутся живы, если сдадутся. Единственный вариант – третья страна", – сказала жена морского пехотинца, который тоже сейчас находится на "Азовстали".

На этом брифинге родственники военнослужащих мариупольского гарнизона призвали лидера Китая Си Цзиньпина помочь в эвакуации украинских военнослужащих с "Азовстали".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Это, как писала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также были сотни гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.

Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.

Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.

12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, о 60 тяжелораненых военных и медиках.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Мариуполь, пограничники, эвакуация, раненые, Азовсталь, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, жена
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