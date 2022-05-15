Солист Kalush Orchestra: Заявить об "Азовстали" для меня было важнее, чем попасть под угрозу дисквалификации

Псюк об "Азовстали": Просим всех обратить на это внимание. Это очень важно Фото: EPA

"Это для меня точно важнее, чем дисквалификация или что-либо еще. Я бы не простил себе, если бы потерял такой шанс. Очень надеюсь, что хоть один человек из 200 млн, который увидел это, принял это во внимание, и это нам поможет", – сказал он.

Псюк назвал ситуацию на "Азовстали" большой бедой для Украины.

"Кто не знает – это последняя блокада, более тысячи людей окружены со всех возможных сторон и они не могут никак выйти. Поэтому мы просим вмешаться какую-то третью страну, чтобы дать им выход. Здесь много прессы. Если каждый из вас об этом напишет, это нам точно поможет. Обращайтесь к властям ваших стран. Просим всех обратить на это внимание. Это очень важно", – заявил музыкант.

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