Солист Kalush Orchestra: Заявить об "Азовстали" для меня было важнее, чем попасть под угрозу дисквалификации

"Это для меня точно важнее, чем дисквалификация или что-либо еще. Я бы не простил себе, если бы потерял такой шанс. Очень надеюсь, что хоть один человек из 200 млн, который увидел это, принял это во внимание, и это нам поможет", – сказал он.
Псюк назвал ситуацию на "Азовстали" большой бедой для Украины.
"Кто не знает – это последняя блокада, более тысячи людей окружены со всех возможных сторон и они не могут никак выйти. Поэтому мы просим вмешаться какую-то третью страну, чтобы дать им выход. Здесь много прессы. Если каждый из вас об этом напишет, это нам точно поможет. Обращайтесь к властям ваших стран. Просим всех обратить на это внимание. Это очень важно", – заявил музыкант.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.
Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.
После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.
Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.