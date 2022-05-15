ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Солист Kalush Orchestra: В Украине долгое время не было хороших новостей. Спасибо всем, кто помог нам привезти их в нашу страну

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Kalush Orchestra набрали в финале 631 балл
Kalush Orchestra набрали в финале 631 балл
Фото: EPA

Победа на "Евровидении 2022" для Украины сейчас очень важна. Об этом заявил на пресс-конференции в ночь на 15 мая солист победившей в конкурсе украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Любая победа в любом аспекте сейчас для Украины будет очень значимой. А так как наша культура также под угрозой, то именно здесь мы были из-за того, что на нашу культуру напали и нам нужно показать, какая она есть. Украинская культура – живая. Она есть. Украинская музыка живая и она есть, и у нее очень красивый почерк", – сказал он.

Группа поблагодарила всех, кто за них голосовал, в частности – украинскую диаспору.

"Я надеюсь, вы понимаете, насколько Украине сейчас нужна поддержка во всех аспектах. В Украине долгое время не было хороших новостей. Спасибо всем, кто помог мне привезти в Украину хоть какие-то хорошие новости. [...] Думаю, в следующем году Украина с радостью примет "Евровидение" – в целостной и счастливой Украине", – заявил музыкант.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra в песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

После выступления Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Евровидение, Украина, Евровидение 2022, Kalush Orchestra, Олег Псюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
  Представитель Германии на "Евровидении 2022" в финале конкурса поддержал Украину. Фото, видео
  Представитель Германии на "Евровидении 2022" в финале конкурса поддержал Украину. Фото, видео
"Мир Украине!" Представители Исландии на "Евровидении 2022", трио Systur в финале конкурса поддержали Украину. Фото
"Мир Украине!" Представители Исландии на "Евровидении 2022", трио Systur в финале конкурса поддержали Украину. Фото
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу, выступившему в так называемой "ДНР"
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу, выступившему в так называемой "ДНР"
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо (323238)
2
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует (254295)
3
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (174334)
4
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (98208)
5
Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю (86783)
6
"Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем (63284)
7
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото (56134)
8
"Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ (40337)
 
 
 
 