Солист Kalush Orchestra: В Украине долгое время не было хороших новостей. Спасибо всем, кто помог нам привезти их в нашу страну

"Любая победа в любом аспекте сейчас для Украины будет очень значимой. А так как наша культура также под угрозой, то именно здесь мы были из-за того, что на нашу культуру напали и нам нужно показать, какая она есть. Украинская культура – живая. Она есть. Украинская музыка живая и она есть, и у нее очень красивый почерк", – сказал он.
Группа поблагодарила всех, кто за них голосовал, в частности – украинскую диаспору.
"Я надеюсь, вы понимаете, насколько Украине сейчас нужна поддержка во всех аспектах. В Украине долгое время не было хороших новостей. Спасибо всем, кто помог мне привезти в Украину хоть какие-то хорошие новости. [...] Думаю, в следующем году Украина с радостью примет "Евровидение" – в целостной и счастливой Украине", – заявил музыкант.
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra в песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.
Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.
После выступления Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.
Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.