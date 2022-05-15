Солист Kalush Orchestra: В Украине долгое время не было хороших новостей. Спасибо всем, кто помог нам привезти их в нашу страну

"Любая победа в любом аспекте сейчас для Украины будет очень значимой. А так как наша культура также под угрозой, то именно здесь мы были из-за того, что на нашу культуру напали и нам нужно показать, какая она есть. Украинская культура – живая. Она есть. Украинская музыка живая и она есть, и у нее очень красивый почерк", – сказал он.

Группа поблагодарила всех, кто за них голосовал, в частности – украинскую диаспору.

"Я надеюсь, вы понимаете, насколько Украине сейчас нужна поддержка во всех аспектах. В Украине долгое время не было хороших новостей. Спасибо всем, кто помог мне привезти в Украину хоть какие-то хорошие новости. [...] Думаю, в следующем году Украина с радостью примет "Евровидение" – в целостной и счастливой Украине", – заявил музыкант.