  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует конкурсные песни участников второго полуфинала "Евровидения 2022" в порядке их выхода на сцену.

1. Чехия: We Are Domi – Lights Off

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

2. Румыния: WRS – Llámame

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

3. Португалия: Maro – Saudade Saudade

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



5. Швейцария: Мариус Бэар – Boys Do Cry

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



6. Франция: Alvan & Ahez – Fulenn

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



8. Армения: Роза Линн – Snap

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



9. Италия: Mahmood и Blanco – Brividi

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



10. Испания: Chanel – SloMo

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



11. Нидерланды: S10 – De Diepte

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



12. Украина: Kalush Orchestra – Stefania

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



13. Германия: Малик Харрис – Rockstars

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



14. Литва: Моника Лю – Sentimentai

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



15. Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to Black

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



16. Бельгия: Жереми Макизе – Miss You

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



17. Греция: Аманда Тенфьорд – Die Together

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



18. Исландия: Systur – Með hækkandi

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



21. Австралия: Шелдон Рили – Not the Same

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



23. Польша: Ochman – River

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



24. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube



25. Эстония: Stefan – Hope

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube