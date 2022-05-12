  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 18 участников второго полуфинала. Видео

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует конкурсные песни участников второго полуфинала "Евровидения 2022" в порядке их выхода на сцену.

1. Финляндия: Группа The Rasmus – Jezebel

ВИДЕО



2. Израиль: Михаэль Бен-Давид – I.M.

ВИДЕО

3. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano

ВИДЕО

4. Азербайджан: Надир Рустамли – Fade To Black

ВИДЕО



5. Грузия: Circus Mircus – Lock Me In

ВИДЕО



6. Мальта: Эмма Мускат – I Am What I Am

ВИДЕО



7. Сан Марино: Акилле Лауро – Stripper

ВИДЕО



8. Австралия: Шелдон Рили – Not The Same

ВИДЕО



9. Кипр: Andromache – Ela

ВИДЕО



10. Ирландия: Brooke – That's Rich

ВИДЕО



11. Северная Македония: Andrea – Circles

ВИДЕО



12. Эстония: Stefan – Hope

ВИДЕО



13. Румыния: WRS – Llámame

ВИДЕО



14. Польша: Ochman – River

ВИДЕО



15. Черногория: Vladana – Breathe

ВИДЕО



16. Бельгия: Жереми Макизе – Miss You

ВИДЕО



17. Швеция: Корнелия Якобс – Hold Me Closer

ВИДЕО



18. Чехия: We Are Domi – Lights Off

ВИДЕО

Контекст:

10 мая в первом полуфинале, кроме Украины, приняли участие представители еще 16 стран: Албании, Литвы, Исландии, Латвии, Швейцарии, Словении, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Греции, Норвегии и Армении.

В финал прошли Украина, Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды.

14 мая в финале выступят 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически).

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступит в первой части гранд-финала.

Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.

Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".