  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 18 участников второго полуфинала. Видео

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует конкурсные песни участников второго полуфинала "Евровидения 2022" в порядке их выхода на сцену.

1. Финляндия: Группа The Rasmus – Jezebel

ВИДЕО

2. Израиль: Михаэль Бен-Давид – I.M.

ВИДЕО

3. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano

ВИДЕО

4. Азербайджан: Надир Рустамли – Fade To Black

ВИДЕО

5. Грузия: Circus Mircus – Lock Me In

ВИДЕО

6. Мальта: Эмма Мускат – I Am What I Am

ВИДЕО

7. Сан Марино: Акилле Лауро – Stripper

ВИДЕО

8. Австралия: Шелдон Рили – Not The Same

ВИДЕО

9. Кипр: Andromache – Ela

ВИДЕО

10. Ирландия: Brooke – That's Rich

ВИДЕО

11. Северная Македония: Andrea – Circles

ВИДЕО

12. Эстония: Stefan – Hope

ВИДЕО

13. Румыния: WRS – Llámame

ВИДЕО

14. Польша: Ochman – River

ВИДЕО

15. Черногория: Vladana – Breathe

ВИДЕО

16. Бельгия: Жереми Макизе – Miss You

ВИДЕО

17. Швеция: Корнелия Якобс – Hold Me Closer

ВИДЕО

18. Чехия: We Are Domi – Lights Off

ВИДЕО

