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12 мая, 2022
 
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"Евровидение 2022". Конкурсные песни 18 участников второго полуфинала. Видео

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Представительница Швеции Корнелия Якобс выступит во втором полуфинале под 17-м номером
Представительница Швеции Корнелия Якобс выступит во втором полуфинале под 17-м номером
Фото: ЕРА

12 мая в Турине (Италия) состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2022", в котором примут участие представители из 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии.

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует конкурсные песни участников второго полуфинала "Евровидения 2022" в порядке их выхода на сцену. 

1. Финляндия: Группа The Rasmus – Jezebel

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube


2. Израиль: Михаэль Бен-Давид – I.M.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

3. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

4. Азербайджан: Надир Рустамли – Fade To Black

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube


5. Грузия: Circus Mircus – Lock Me In

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube


6. Мальта: Эмма Мускат – I Am What I Am

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube


7. Сан Марино: Акилле Лауро – Stripper

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube


8. Австралия: Шелдон Рили – Not The Same

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube


9. Кипр: Andromache – Ela

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube


10. Ирландия: Brooke – That's Rich

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube


11. Северная Македония: Andrea – Circles

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube


12. Эстония: Stefan – Hope

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube


13. Румыния: WRS – Llámame

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube


14. Польша: Ochman – River

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube


15. Черногория: Vladana – Breathe

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube


16. Бельгия: Жереми Макизе – Miss You

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube


17. Швеция: Корнелия Якобс – Hold Me Closer

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube


18. Чехия: We Are Domi – Lights Off

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube
Контекст:

10 мая в первом полуфинале, кроме Украины, приняли участие представители еще 16 стран: Албании, Литвы, Исландии, Латвии, Швейцарии, Словении, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Греции, Норвегии и Армении. 

В финал прошли Украина, Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды. 

14 мая в финале выступят 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически). 

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступит в первой части гранд-финала.

Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.

Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".

Теги: Евровидение, Италия, конкурс, Турин, Евровидение 2022
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