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10 мая, 2022
 
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"Евровидение 2022". Украинский ведущий Тимур Мирошниченко будет комментировать выступления участников первого полуфинала из бомбоубежища

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Мирошниченко во время трансляции первого полуфинала "Евровидения 2022" будет работать в укрытии
Мирошниченко во время трансляции первого полуфинала "Евровидения 2022" будет работать в укрытии
Фото: Євробачення / Facebook

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко будет комментировать выступления участников первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение 2022", находясь в бомбоубежище. Об этом сообщается на официальной странице "Евровидения" в Украине в Facebook.

Трансляция шоу начнется в 22.00 по киевскому времени. Мероприятие проходит на сцене концертно-спортивного комплекса "Пала-Альпитур" в Турине (Италия). 

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/2226375770871627

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Контекст:

10 мая в первом полуфинале примут участие представители 17 стран: Албании, Латвии, Литвы Швейцарии, Словении, Украины, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Исландии, Греции, Норвегии и Армении.

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выйдет на сцену под шестым номером. Конкурсные песни всех участников первого полуфинала можно посмотреть здесь.

Трансляция шоу начнется в 22.00 по киевскому времени на канале "UA:Культура". В интернете выступления артистов в первом полуфинале будут транслироваться на сайтах "Общественное Культура" и "Общественное. Евровидение", а также на YouTube-канале "Евровидение Украина". Услышать трансляцию первого полуфинала можно будет в 22.00 на волне "Радіо Промінь".

В первом полуфинале украинцы смогут проголосовать за всех участников "Евровидения", кроме представителей Украины, отправив смс-сообщение на номер 7576 с цифрой своего фаворита. Стоимость сообщения – 5,31 грн.

Проживающие за границей украинцы могут проголосовать за Kalush Orchestra, отправив сообщение с номера мобильного оператора страны, которая принимает участие в первом полуфинале.

12 мая состоится второй полуфинал конкурса. В нем примут участие представители 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии. 

14 мая в финале выступят победители первого и второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически). 

Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.

Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".

Теги: Евровидение, Италия, бомбоубежище, война России против Украины, Турин, Тимур Мирошниченко, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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