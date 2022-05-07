  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео

Литву представляет певица Моника Лю с песней Sentimentai.

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Представитель Мариус Бэар из Швейцарии выйдет на сцену с песней Boys Do Cry.

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Словению представляет группа LPS с песней Disko.

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Украинская группа Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania под номером шесть.

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Болгарию представляет группа Intelligent Music Project с композицией Intention.

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После представителей из Болгарии на сцену выйдет певица S10 из Нидерландов с песней De Diepte.

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Молдову представляет группа Zdob şi Zdub с Братьями Адваховыми. Они исполнят песню Trenulețul.

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От Португалии выступит певица Maro с композицией Saudade Saudade.

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Хорватию представит певица Мия Димчиш с песней Guilty Pleasure.

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Данию представляет группа Reddi с песней The Show.

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Австрию представляет дуэт Lum! X и Pia Maria с композицией Halo.

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Исландию на конкурсе представляет трио Sigga, Beta & Elín с песней Með Hækkandi Sól.

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Представительница Греции Аманда Тенфьорд исполнит композицию Die Together.

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Норвегию представляет группа Subwoolfer с песней Give That Wolf A Banana.

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Последней в первом полуфинале выступит представительница Армении Роза Линн с песней Snap.

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Контекст:

12 мая состоится второй полуфинал конкурса. В нем примут участие представители 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии.

14 мая в финале выступят победители первого и второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически).

Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, которые в разные годы представляли Украину на "Евровидении", можно здесь.

Страна, чей представитель победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".