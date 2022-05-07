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07 мая, 2022
 
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"Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео

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Украинская группа Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania под номером шесть
Украинская группа Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania под номером шесть
Фото: ЕРА

10-го и 12 мая в Турине (Италия) состоятся два полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение 2022". Финал запланирован на 14 мая. Участие в конкурсе примут 40 стран. Интернет-издание "ГОРДОН" публикует конкурсные песни участников первого полуфинала "Евровидения 2022" в порядке их выхода на сцену.

Первой на сцену концертно-спортивного комплекса "Палаолимпиок", согласно жеребьевке, выйдет представительница Албании Ронела Хаяти с песней Sekret.
ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube
Латвию на конкурсе представляет группа Citi Zēni с песней Eat Your Salad.
ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Литву представляет певица Моника Лю с песней Sentimentai. 

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Представитель Мариус Бэар из Швейцарии выйдет на сцену с песней Boys Do Cry.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Словению представляет группа LPS с песней Disko. 

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Украинская группа Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania под номером шесть

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Болгарию представляет группа Intelligent Music Project с композицией Intention.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

После представителей из Болгарии на сцену выйдет певица S10 из Нидерландов с песней De Diepte.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Молдову представляет группа Zdob şi Zdub с Братьями Адваховыми. Они исполнят песню Trenulețul. 

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

От Португалии выступит певица Maro с композицией Saudade Saudade.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Хорватию представит певица Мия Димчиш с песней Guilty Pleasure.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Данию представляет группа Reddi с песней The Show. 

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Австрию представляет дуэт Lum! X и Pia Maria с композицией Halo.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Исландию на конкурсе представляет трио Sigga, Beta & Elín с песней Með Hækkandi Sól.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Представительница Греции Аманда Тенфьорд исполнит композицию Die Together. 

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Норвегию представляет группа Subwoolfer с песней Give That Wolf A Banana.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Последней в первом полуфинале выступит представительница Армении Роза Линн с песней Snap.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube
Контекст:

12 мая состоится второй полуфинал конкурса. В нем примут участие представители 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии. 

14 мая в финале выступят победители первого и второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически). 

Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, которые в разные годы представляли Украину на "Евровидении", можно здесь.

Страна, чей представитель победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".

Теги: Евровидение, Италия, конкурс, певица, Турин, жеребьевка, финал, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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