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06 мая, 2022
 
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"Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"

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Кондратюк: Если война закончится, "Евровидение" было бы логично проводить в Киеве
Кондратюк: Если война закончится, "Евровидение" было бы логично проводить в Киеве
Скриншот: LAVR!N / YouTube

Украинский ведущий и продюсер, член жюри от Украины на "Евровидении 2021" Игорь Кондратюк предполагает, что украинская группа Kalush Orchestra, которая представляет Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" с песней Stefania, победит по итогам зрительского голосования. Об этом он рассказал 4 мая в интервью YouTube-каналу Lavr!n заявил,

"Потому что поддержка колоссальная, реально. Пару стран только не дадут высший бал Kalush Orchestra независимо от того, как они выступят, – сказал он. – Но есть еще и профессиональное жюри. И ему эта песня может показаться такой себе". 

По словам Кондратюка, если украинцы победят, то в следующем году "Евровидение" можно было бы провести в Киеве.

"Если война закончится, было бы логично проводить в Киеве. В Мариуполе вообще было бы классно, но вряд ли к тому времени что-то будет отстроено, – отметил продюсер. – Если война не закончится – где-то во Львове, наверное. Не знаю, насколько вообще будет тогда уместным проводить это мероприятие. Во Львове тоже тревога, прилеты, будет не до "Евровидения"". 

ВИДЕО
Видео: LAVR!N / YouTube
Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Ожидалось, что в конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину. 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом­­ году нанесет ущерб репутации конкурса", подчеркнули организаторы.

Представители Украины, группа Kalush Orchestra выступит под номером шесть в первом полуфинале, 10 мая. 

Артисты выйдут на сцену в костюмах, которые являются точными копиями древних шедевров народного искусства и содержат подлинные вещи, изготовленные около 100 лет назад. Над образами артистов работали украинский стилист Назар Дидик, дизайнер Роксоляна Шимчук и художник по костюмам Ольга Карпив.

Теги: Евровидение, конкурс, Игорь Кондратюк, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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