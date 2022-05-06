  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"

"Потому что поддержка колоссальная, реально. Пару стран только не дадут высший бал Kalush Orchestra независимо от того, как они выступят, – сказал он. – Но есть еще и профессиональное жюри. И ему эта песня может показаться такой себе".
По словам Кондратюка, если украинцы победят, то в следующем году "Евровидение" можно было бы провести в Киеве.
"Если война закончится, было бы логично проводить в Киеве. В Мариуполе вообще было бы классно, но вряд ли к тому времени что-то будет отстроено, – отметил продюсер. – Если война не закончится – где-то во Львове, наверное. Не знаю, насколько вообще будет тогда уместным проводить это мероприятие. Во Львове тоже тревога, прилеты, будет не до "Евровидения"".
Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Ожидалось, что в конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину. 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом году нанесет ущерб репутации конкурса", –подчеркнули организаторы.
Представители Украины, группа Kalush Orchestra выступит под номером шесть в первом полуфинале, 10 мая.
Артисты выйдут на сцену в костюмах, которые являются точными копиями древних шедевров народного искусства и содержат подлинные вещи, изготовленные около 100 лет назад. Над образами артистов работали украинский стилист Назар Дидик, дизайнер Роксоляна Шимчук и художник по костюмам Ольга Карпив.