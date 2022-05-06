  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"

"Потому что поддержка колоссальная, реально. Пару стран только не дадут высший бал Kalush Orchestra независимо от того, как они выступят, – сказал он. – Но есть еще и профессиональное жюри. И ему эта песня может показаться такой себе".

По словам Кондратюка, если украинцы победят, то в следующем году "Евровидение" можно было бы провести в Киеве.

"Если война закончится, было бы логично проводить в Киеве. В Мариуполе вообще было бы классно, но вряд ли к тому времени что-то будет отстроено, – отметил продюсер. – Если война не закончится – где-то во Львове, наверное. Не знаю, насколько вообще будет тогда уместным проводить это мероприятие. Во Львове тоже тревога, прилеты, будет не до "Евровидения"".

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Видео: LAVR!N / YouTube