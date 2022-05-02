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02 мая, 2022
 
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Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине в костюмах, которые являются точными копиями "древних шедевров народного искусства". Фото

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Kalush Orchestra выйдут на сцену в первом полуфинале под номером шесть
Kalush Orchestra выйдут на сцену в первом полуфинале под номером шесть
Фото: eurovision.tv / Instagram

Украинская группа Kalush Orchestra 30 апреля провела первую репетицию на сцене концертно-спортивного комплекса "Палаолимпиок" в Турине (Италия), где вскоре состоится международный песенный конкурс "Евровидение 2022". Об этом сообщается на официальном сайте организатором мероприятия.

Как и анонсировалось ранее, участники группы вышли на сцену в новых костюмах, при этом фронтмен коллектива Олег Псюк дополнил сценический образ розовой панамкой, которая является уже привычной частью его стиля. 

Как сообщается на странице сайта Muzvar в Instagram, над костюмами работал украинский стилист Назар Дидик, дизайнер Роксоляна Шимчук и художник по костюмам Ольга Карпив. В комментарии изданию команда, создававшая образы музыкантов отметила, что все костюмы являются точными копиями древних шедевров народного искусства и содержат подлинные вещи, которые были сделаны около 100 лет назад. 

Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Ожидалось, что в конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину. 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом­­ году нанесет ущерб репутации конкурса", подчеркнули организаторы.

Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania в первом полуфинале, 10 мая. Коллектив выступит под номером шесть

Теги: Евровидение, мода и красота, стиль, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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