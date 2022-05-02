Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине в костюмах, которые являются точными копиями "древних шедевров народного искусства". Фото

Как и анонсировалось ранее, участники группы вышли на сцену в новых костюмах, при этом фронтмен коллектива Олег Псюк дополнил сценический образ розовой панамкой, которая является уже привычной частью его стиля.
Как сообщается на странице сайта Muzvar в Instagram, над костюмами работал украинский стилист Назар Дидик, дизайнер Роксоляна Шимчук и художник по костюмам Ольга Карпив. В комментарии изданию команда, создававшая образы музыкантов отметила, что все костюмы являются точными копиями древних шедевров народного искусства и содержат подлинные вещи, которые были сделаны около 100 лет назад.
Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Ожидалось, что в конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину. 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом году нанесет ущерб репутации конкурса", –подчеркнули организаторы.
Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania в первом полуфинале, 10 мая. Коллектив выступит под номером шесть.