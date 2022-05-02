Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине в костюмах, которые являются точными копиями "древних шедевров народного искусства". Фото

Kalush Orchestra выйдут на сцену в первом полуфинале под номером шесть Фото: eurovision.tv / Instagram

Как и анонсировалось ранее, участники группы вышли на сцену в новых костюмах, при этом фронтмен коллектива Олег Псюк дополнил сценический образ розовой панамкой, которая является уже привычной частью его стиля.

Как сообщается на странице сайта Muzvar в Instagram, над костюмами работал украинский стилист Назар Дидик, дизайнер Роксоляна Шимчук и художник по костюмам Ольга Карпив. В комментарии изданию команда, создававшая образы музыкантов отметила, что все костюмы являются точными копиями древних шедевров народного искусства и содержат подлинные вещи, которые были сделаны около 100 лет назад.

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