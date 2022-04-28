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28 апреля, 2022
 
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Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку

Псюк: Панамка будет точно. Сине-желтая символика тоже, но так, сдержанно
Псюк: Панамка будет точно. Сине-желтая символика тоже, но так, сдержанно
Фото: Єврбачення / Facebook

Украинская группа Kalush Orchestra 28 апреля перед отъездом на международный песенный конкурс в Турин (Италия) дала пресс-конференцию во Львове, во время которой вместе с членами украинской делегации рассказала, как проходила подготовка и кто оплачивает поездку. Запись пресс-конференции опубликована на странице Общественного в Facebook.

По словам фронтмена группы Олега Псюка, коллектив выйдет на сцену в новых костюмах, но при этом артист не стал раскрывать всех подробностей. 

"Панамка будет точно. Желто-синяя символика тоже, но так, сдержанно. Костюмы будут отличаться, наверное, на процентов 50", – отметил Псюк. . 

Режиссер-постановщик Алексей Жембровский, который готовит визуальную часть номера, рассказал, что это будет "орнамент украинской души". 

"Для режиссера важно не только визуализировать произведение, а передать его энергию. Поэтому лучше всего для нас – это энергия наших ребят и сила духа нашей родной земли", – сообщил он. 

Глава украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская сообщила, что коллектив едет на конкурс благодаря финансовой поддержке Общественного и помощи международных партнеров. 

"Была привлечена помощь международных партнеров. Сумму назвать сложно, потому что подготовка еще продолжается. Поэтому сейчас говорить о каких-то цифрах рано", – сообщила она.

Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий выразил надежду, что группа станет победителем конкурса.

"И мы одержим свою третью победу на "Евровидении", – сказал он. 

Отвечая на вопрос, где будет проходить трансляция конкурса с учетом Всеукраинского телемарафона, Чернотицкий заявил, что планируют обеспечить показ "Евровидения 2022" на других каналах Общественного, "в данном случае это UA: Культура и наши диджитал-платформы. Полуфиналы и финал будет точно транслироваться на UA: Культура, относительно финала  возможно, ему будет посвящена какая-то часть телемарафона. Пока что решение не принято", – отметил он. 

https://www.facebook.com/suspilne.kharkiv/videos/3056504861280263/

Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Ожидалось, что в конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину. 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом­­ году нанесет ущерб репутации конкурса", – подчеркнули организаторы.

Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania в первом полуфинале, 10 мая. Она выступит под номером шесть

Теги: Евровидение, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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