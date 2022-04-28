Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку

Псюк: Панамка будет точно. Сине-желтая символика тоже, но так, сдержанно Фото: Єврбачення / Facebook

По словам фронтмена группы Олега Псюка, коллектив выйдет на сцену в новых костюмах, но при этом артист не стал раскрывать всех подробностей.

"Панамка будет точно. Желто-синяя символика тоже, но так, сдержанно. Костюмы будут отличаться, наверное, на процентов 50", – отметил Псюк. .

Режиссер-постановщик Алексей Жембровский, который готовит визуальную часть номера, рассказал, что это будет "орнамент украинской души".

"Для режиссера важно не только визуализировать произведение, а передать его энергию. Поэтому лучше всего для нас – это энергия наших ребят и сила духа нашей родной земли", – сообщил он.

Глава украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская сообщила, что коллектив едет на конкурс благодаря финансовой поддержке Общественного и помощи международных партнеров.

"Была привлечена помощь международных партнеров. Сумму назвать сложно, потому что подготовка еще продолжается. Поэтому сейчас говорить о каких-то цифрах рано", – сообщила она.

Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий выразил надежду, что группа станет победителем конкурса.

"И мы одержим свою третью победу на "Евровидении", – сказал он.

Отвечая на вопрос, где будет проходить трансляция конкурса с учетом Всеукраинского телемарафона, Чернотицкий заявил, что планируют обеспечить показ "Евровидения 2022" на других каналах Общественного, "в данном случае это UA: Культура и наши диджитал-платформы. Полуфиналы и финал будет точно транслироваться на UA: Культура, относительно финала – возможно, ему будет посвящена какая-то часть телемарафона. Пока что решение не принято", – отметил он.