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27 апреля, 2022
 
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Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин

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Kalush Orchestra будут выступать на сцене "Евровидения" в первом полуфинале под шестым номером
Kalush Orchestra будут выступать на сцене "Евровидения" в первом полуфинале под шестым номером
Фото: Єврбачення / Facebook

Украинская группа Kalush Orchestra 28 апреля отправляется в Турин (Италия) для участия в международном песенном конкурсе "Евровидение 2022". Об этом 27 апреля сообщило Общественное на своей странице в Facebook.

Перед отъездом музыканты дадут пресс-конференцию. 

https://www.facebook.com/suspilne.media/posts/5258772200847523

Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Ожидалось, что в конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину. 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом­­ году нанесет ущерб репутации конкурса", подчеркнули организаторы.

12 апреля стало известно, что представитель Израиля не будет принимать участие в конкурсе

Kalush Orchestra выйдет на сцену в первом полуфинале, 10 мая. Она выступит под номером шесть. Коллектив будет представлять Украину в обновленном составе – к музыкантам присоединился экс-солист группы "Сальто назад" Саша Таб. В 2017 году он вышел в финал украинского нацотбора с  песней "О, мамо". Таб заменил одного из участников коллектива. 

Теги: Евровидение, Италия, Турин, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
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