Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин

Перед отъездом музыканты дадут пресс-конференцию.

Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Ожидалось, что в конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину. 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом­­ году нанесет ущерб репутации конкурса", –подчеркнули организаторы.

12 апреля стало известно, что представитель Израиля не будет принимать участие в конкурсе.

Kalush Orchestra выйдет на сцену в первом полуфинале, 10 мая. Она выступит под номером шесть. Коллектив будет представлять Украину в обновленном составе – к музыкантам присоединился экс-солист группы "Сальто назад" Саша Таб. В 2017 году он вышел в финал украинского нацотбора с песней "О, мамо". Таб заменил одного из участников коллектива.