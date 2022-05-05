  Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я

"С Марченко мы поссорились весной 2014 года и перестали пить чай перед съемками – у нас была такая традиция: я приходил к ней в гримерку перед эфиром и пил чай. Я написал пост в Facebook о Донбассе, она сказала, что не согласна со мной. Моя слабость заключалась в том, что я не пошел и не расторг контракт с телеканалом СТБ. Не святой я, но сказать, что это были дружеские отношения, – неправда", – заявил ведущий.

Кондратюк подчеркнул, что до ссоры с Марченко считал ее заложницей серийного убийцы, подразумевая под этим президента РФ Владимира Путина, который является кумом ее мужа, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука.

"У меня раньше была мысль другая, честно. Я думал, что она была заложницей. Предположим, у тебя есть кум, а завтра он стал серийным убийцей, ты же за это не отвечаешь, правильно? Но он тебе позвонил и сказал: "Если ты что-то скажешь в полицию, я убью твою семью". Я считал в 2014 году, что они – заложники, ну она – так точно. Ее муж имеет плохую политическую биографию с самого начала, но не о нем речь", – добавил Кондратюк.

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