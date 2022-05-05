Бульвар Шоубиз
 
05 мая, 2022
 
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Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я

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Кондратюк о Марченко: Сказать, что это были дружеские отношения, неправда
Кондратюк о Марченко: Сказать, что это были дружеские отношения, – неправда
Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк 4 мая в интервью YouTube-каналу Lavr!n заявил, что обнимался на съемках передачи "Х-фактор" с ведущей этого проекта Оксаной Марченко, так как это было частью шоу. По словам Кондратюка, в реальности они находились в состоянии ссоры с 2014 года.

"С Марченко мы поссорились весной 2014 года и перестали пить чай перед съемками  у нас была такая традиция: я приходил к ней в гримерку перед эфиром и пил чай. Я написал пост в Facebook о Донбассе, она сказала, что не согласна со мной. Моя слабость заключалась в том, что я не пошел и не расторг контракт с телеканалом СТБ. Не святой я, но сказать, что это были дружеские отношения, – неправда", – заявил ведущий. 

Кондратюк подчеркнул, что до ссоры с Марченко считал ее заложницей серийного убийцы, подразумевая под этим президента РФ Владимира Путина, который является кумом ее мужа, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука. 

"У меня раньше была мысль другая, честно. Я думал, что она была заложницей. Предположим, у тебя есть кум, а завтра он стал серийным убийцей, ты же за это не отвечаешь, правильно? Но он тебе позвонил и сказал: "Если ты что-то скажешь в полицию, я убью твою семью". Я считал в 2014 году, что они – заложники, ну она – так точно. Ее муж имеет плохую политическую биографию с самого начала, но не о нем речь", – добавил Кондратюк. 

ВИДЕО
Видео: LAVR!N / YouTube
Контекст:

Марченко с 2010-го по 2017-й год вела "Х-фактор", а Кондратюк был одним из тренеров на этом шоу. 

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

После задержания Медведчука Марченко записала серию роликов с требованием отпустить мужа. Пользователи соцсети обратили внимание на кардинальные изменения в ее внешности. Украинский пластический хирург отметил, что обычно такого рода пластика делается, если человек планирует побег или собирается сменить паспорт. 

Жена Медведчука покинула Украину – она, вероятно, находится в столице РФ Москве, где 15 апреля дала пресс-конференцию.

Теги: война России против Украины, Игорь Кондратюк, Оксана Марченко, Х-фактор
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