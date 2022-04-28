  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что

"В это трудно поверить, и я не хочу в это верить. Но когда тебе 60, немного медленнее течет время. Жена говорит: "Ты будешь зарабатывать? Тебе надо что-то делать". А я не знаю что", – признался ведущий.
Кондратюк рассказал, что сейчас живет за счет сбережений и не оформлял пособие для переселенцев после того, как вместе с женой временно переехал из Киева во Львов.
12 марта Кондратюк перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего 60-летия, ведущий сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом.
Кондратюк рассказал, что во время обстрела в доме никого не было. Они с женой переехали во Львов за две недели до случившегося.
По словам Кондратюка, он уже подал документы на оформление государственной помощи для восстановления дома, но готов ее получить только в том случае, если она будет за счет репараций Российский Федерации.