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28 апреля, 2022
 
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60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что

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Кондратюк: Когда тебе 60, немного медленнее течет время
Кондратюк: Когда тебе 60, немного медленнее течет время
Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

60-летний украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк в интервью, которое 27 апреля опубликовано на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявил, что с 14 марта официально вышел на пенсию.

"В это трудно поверить, и я не хочу в это верить. Но когда тебе 60, немного медленнее течет время. Жена говорит: "Ты будешь зарабатывать? Тебе надо что-то делать". А я не знаю что", – признался ведущий.

Кондратюк рассказал, что сейчас живет за счет сбережений и не оформлял пособие для переселенцев после того, как вместе с женой временно переехал из Киева во Львов.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

12 марта Кондратюк перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего 60-летия, ведущий сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом.

Кондратюк рассказал, что во время обстрела в доме никого не было. Они с женой переехали во Львов за две недели до случившегося.

По словам Кондратюка, он уже подал документы на оформление государственной помощи для восстановления дома, но готов ее получить только в том случае, если она будет за счет репараций Российский Федерации.

Теги: пенсия, Игорь Кондратюк
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