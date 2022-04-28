  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что

"В это трудно поверить, и я не хочу в это верить. Но когда тебе 60, немного медленнее течет время. Жена говорит: "Ты будешь зарабатывать? Тебе надо что-то делать". А я не знаю что", – признался ведущий.

Кондратюк рассказал, что сейчас живет за счет сбережений и не оформлял пособие для переселенцев после того, как вместе с женой временно переехал из Киева во Львов.

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