  Кондратюк о разрушенном оккупантами доме: Я подал на оформление помощи, но буду готов ее получить, если она будет за счет репараций РФ

"Я подал на оформление помощи, но я буду готов ее получить только в том случае, если она будет за счет репараций Российский Федерации. Если помощь вдруг будет от Украинского государства, мы откажемся с женой,. потому что у меня есть немного денег, чтобы сделать эту стену, повесить кондиционер, вставить окна", – рассказал он.
Кондратюк также подчеркнул, что не оформлял пособие для переселенцев, так как может рассчитывать на сбережения.
"У меня достаточно средств, чтобы оставаться в этой стране во время войны и не просить у государства ничего, потому что есть люди, у которых намного хуже и состояние, и условия", – заявил Кондратюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
12 марта Кондратюк перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего 60-летия, ведущий сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом.
Ведущий сообщил, что во время обстрела в доме никого не было. Они с женой переехали во Львов за две недели до случившегося.
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.
По состоянию на 22 апреля украинцы подали через приложение "Дія" более 100 тыс. информационных заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе, общая площадь поврежденного жилья превысила 5,3 млн м².