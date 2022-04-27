  Кондратюк о разрушенном оккупантами доме: Я подал на оформление помощи, но буду готов ее получить, если она будет за счет репараций РФ

Кондратюк: У меня достаточно средств, чтобы оставаться в этой стране во время войны и не просить у государства ничего Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

"Я подал на оформление помощи, но я буду готов ее получить только в том случае, если она будет за счет репараций Российский Федерации. Если помощь вдруг будет от Украинского государства, мы откажемся с женой,. потому что у меня есть немного денег, чтобы сделать эту стену, повесить кондиционер, вставить окна", – рассказал он.

Кондратюк также подчеркнул, что не оформлял пособие для переселенцев, так как может рассчитывать на сбережения.

"У меня достаточно средств, чтобы оставаться в этой стране во время войны и не просить у государства ничего, потому что есть люди, у которых намного хуже и состояние, и условия", – заявил Кондратюк.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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