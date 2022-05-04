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04 мая, 2022
 
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"Номер очень круто поставлен", "Спецэффекты впечатляют". Группа Kalush Orchestra провела вторую репетицию на сцене "Евровидения 2022". Видео

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Kalush Orchestra выступит 10 мая под шестым номером
Kalush Orchestra выступит 10 мая под шестым номером
Фото: suspilne.eurovision / Instagram

4 мая на официальном канале организаторов международного песенного конкурса "Евровидение 2022" опубликован фрагмент выступления во время репетиции украинской группы Kalush Orchestra, которая представляет Украину.

Это уже вторая репетиция конкурсного номера на сцене концертно-спортивного комплекса "Палаолимпиок" в Турине (Италия). 

"Номер очень круто поставлен, просто вышка", – отреагировали поклонники. 

"Невероятное оформление, спецэффекты впечатляют. Действительно красивая, патриотическая концепция выступления", – оценили фрагмент зрители. 

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube
Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Ожидалось, что в конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину. 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом­­ году нанесет ущерб репутации конкурса", подчеркнули организаторы.

Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania в первом полуфинале, 10 мая. Коллектив выступит под номером шесть. Артисты выйдут на сцену в костюмах, которые являются точными копиями древних шедевров народного искусства и содержат подлинные вещи, изготовленные около 100 лет назад. Над образами артистов работали украинский стилист Назар Дидик, дизайнер Роксоляна Шимчук и художник по костюмам Ольга Карпив.

Теги: Евровидение, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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