  "Номер очень круто поставлен", "Спецэффекты впечатляют". Группа Kalush Orchestra провела вторую репетицию на сцене "Евровидения 2022". Видео

Это уже вторая репетиция конкурсного номера на сцене концертно-спортивного комплекса "Палаолимпиок" в Турине (Италия).

"Номер очень круто поставлен, просто вышка", – отреагировали поклонники.

"Невероятное оформление, спецэффекты впечатляют. Действительно красивая, патриотическая концепция выступления", – оценили фрагмент зрители.

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Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Ожидалось, что в конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину. 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом­­ году нанесет ущерб репутации конкурса", –подчеркнули организаторы.

Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania в первом полуфинале, 10 мая. Коллектив выступит под номером шесть. Артисты выйдут на сцену в костюмах, которые являются точными копиями древних шедевров народного искусства и содержат подлинные вещи, изготовленные около 100 лет назад. Над образами артистов работали украинский стилист Назар Дидик, дизайнер Роксоляна Шимчук и художник по костюмам Ольга Карпив.