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02 мая, 2022
 
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Солистка Go-A Павленко будет объявлять оценки украинского жюри для участников "Евровидения 2022"

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Павленко: Мне очень приятно стать частью "Евровидения" в этом году
Павленко: Мне очень приятно стать частью "Евровидения" в этом году
Фото: monokatee / Instagram

Солистка группы Go-A Екатерина Павленко стала спикером песенного конкурса "Евровидение 2022" от Украины. Она будет объявлять баллы, которые поставит национальное жюри во время голосования в Украине. Об этом 2 марта сообщило Общественное.

"Мне очень приятно стать частью "Евровидения" в этом году. Помню нашу радость, когда объявили первые 12 баллов. Приятно отдавать себе отчет, что у меня есть возможность сделать кого-то еще более счастливым", – сказала Павленко. 

Контекст:

Катерина Павленко родилась в 1988 году в Черниговской области. По первому образованию она дирижер народного хора. В 2013 году окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "народный фольклор".

В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A. 22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020". После того как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на "Евровидении 2021". Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

22 мая 2021 года в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Ожидалось, что в конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину. 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом­­ году нанесет ущерб репутации конкурса", –подчеркнули организаторы.

Украину будет представлять группа Kalush Orchestra. Она выйдет на сцену с песней Stefania в первом полуфинале, 10 мая. Коллектив выступит под номером шесть.

Теги: Евровидение, Go-A, Катерина Павленко, Евровидение 2022
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