"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину

"Все говорят о том, что Украина на первом месте на "Евровидении". И я говорю, что это ничто. Они должны выиграть все. Они должны победить. Не только на "Евровидении". Потому что никто не понимает, через что они проходят сейчас. Поэтому это очень тяжело. И я надеюсь, это скоро закончится", – сказал артист.

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Певец также добавил, что его мать родом из Украины, а родственники по материнской линии сейчас живут в Киеве.

По словам артиста, именно от них он знает о войне в Украине и о том, что им приходится часто прятаться в подвале во время обстрелов российскими оккупантами.

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