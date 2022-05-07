Бульвар Шоубиз
 
07 мая, 2022
 
Новости

"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину

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Майкл Бен Дэвид: Они должны выиграть все
Майкл Бен Дэвид: Они должны выиграть все
Фото: michaelbdd / Instagram

Представитель Израиля на "Евровидении 2022" Майкл Бен Дэвид 6 мая во время пресс-конференции, которая состоялась по итогам второй репетиции, выступил в поддержку Украины, заявив, что украинская группа Kalush Orchestra должна одержать победу на конкурсе, а Украина – победить в войне против российских оккупантов.

"Все говорят о том, что Украина на первом месте на "Евровидении". И я говорю, что это ничто. Они должны выиграть все. Они должны победить. Не только на "Евровидении". Потому что никто не понимает, через что они проходят сейчас. Поэтому это очень тяжело. И я надеюсь, это скоро закончится", – сказал артист. 

Певец также добавил, что его мать родом из Украины, а родственники по материнской линии сейчас живут в Киеве.

По словам  артиста, именно от них он знает о войне в Украине и о том, что им приходится часто прятаться в подвале во время обстрелов российскими оккупантами.

Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Ожидалось, что в конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину. 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом­­ году нанесет ущерб репутации конкурса", подчеркнули организаторы.

Представители Украины, группа Kalush Orchestra выступит под номером шесть в первом полуфинале, 10 мая. 

Артисты выйдут на сцену в костюмах, которые являются точными копиями древних шедевров народного искусства и содержат подлинные вещи, изготовленные около 100 лет назад. Над образами артистов работали украинский стилист Назар Дидик, дизайнер Роксоляна Шимчук и художник по костюмам Ольга Карпив.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк, оценивая шансы Kalush Orchestra на победу, заявил, что по итогам зрительского голосования они могут получить максимальное количество баллов, но профессиональное жюри может не оценить их песню. 

Теги: Евровидение, Израиль, конкурс, война России против Украины, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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