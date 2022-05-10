"Евровидение 2022". Где смотреть и как голосовать в первом полуфинале

Группа Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале "Евровидения 2022" под номером шесть Фото: ЕРА

Где смотреть

Трансляция шоу начнется в 22.00 по киевскому времени на канале UA: Культура, сообщает "Общественное". Комментировать выступление участников в эфире телеканала будет украинский ведущий Тимур Мирошниченко. Канал будет вести трансляцию также через приложение "Дія".

В интернете выступления артистов в первом полуфинале будут транслироваться на сайтах "Общественное Культура" и "Общественное. Евровидение", а также на YouTube-канале "Евровидение Украина".

Услышать трансляцию первого полуфинала можно будет в 22.00 на волне "Радіо Промінь".

Кто участвует

В первом полуфинале примут участие представители 17 стран: Албании, Латвии, Литвы Швейцарии, Словении, Украины, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Исландии, Греции, Норвегии и Армении.

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выйдет на сцену под шестым номером. Конкурсные песни всех участников первого полуфинала можно посмотреть здесь.

Как голосовать

В первом полуфинале украинцы смогут проголосовать за всех участников "Евровидения", кроме представителей Украины, отправив смс-сообщение на номер 7576 с цифрой своего фаворита. Стоимость сообщения – 5,31 грн.

Проживающие за границей украинцы могут проголосовать за Kalush Orchestra, отправив сообщение с номера мобильного оператора страны, которая принимает участие в первом полуфинале.