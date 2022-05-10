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10 мая, 2022
 
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"Евровидение 2022". Где смотреть и как голосовать в первом полуфинале

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Группа Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале "Евровидения 2022" под номером шесть
Группа Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале "Евровидения 2022" под номером шесть
Фото: ЕРА

10 мая в Турине (Италия) на сцене концертно-спортивного комплекса "Палаолимпиок" состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидения 2022".

Где смотреть

Трансляция шоу начнется в 22.00 по киевскому времени на канале UA: Культура, сообщает "Общественное". Комментировать выступление участников в эфире телеканала будет украинский ведущий Тимур Мирошниченко. Канал будет вести трансляцию также через приложение "Дія".

В интернете выступления артистов в первом полуфинале будут транслироваться на сайтах "Общественное Культура" и "Общественное. Евровидение", а также на YouTube-канале "Евровидение Украина".

Услышать трансляцию первого полуфинала можно будет в 22.00 на волне "Радіо Промінь".

Кто участвует

В первом полуфинале примут участие представители 17 стран: Албании, Латвии, Литвы Швейцарии, Словении, Украины, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Исландии, Греции, Норвегии и Армении.

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выйдет на сцену под шестым номером. Конкурсные песни всех участников первого полуфинала можно посмотреть здесь

Как голосовать

В первом полуфинале украинцы смогут проголосовать за всех участников "Евровидения", кроме представителей Украины, отправив смс-сообщение на номер 7576 с цифрой своего фаворита. Стоимость сообщения – 5,31 грн.

Проживающие за границей украинцы могут проголосовать за Kalush Orchestra, отправив сообщение с номера мобильного оператора страны, которая принимает участие в первом полуфинале.

Контекст:

12 мая состоится второй полуфинал конкурса. В нем примут участие представители 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии. 

14 мая в финале выступят победители первого и второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически). 

Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.

Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".

Теги: Евровидение, трансляция, украинцы, шоу, Тимур Мирошниченко, приложение Дія, финал, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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