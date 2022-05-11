Украина вышла в финал конкурса "Евровидение 2022"

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступила под шестым номером Фото: kalush.official / Instagram

Первый полуфинал прошел вечером 10 мая в итальянском Турине на сцене концертно-спортивного комплекса "Пала-Альпитур". В нем приняли участие 17 стран.

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania вышла на сцену шестой.

В финал вышли Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.

Скриншот: Eurovision Song Contest / YouTube