Трансляция первого полуфинала конкурса "Евровидение 2022"

В первом полуфинале примут участие представители 17 стран: Албании, Латвии, Литвы Швейцарии, Словении, Украины, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Исландии, Греции, Норвегии и Армении.

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выйдет на сцену под шестым номером. Конкурсные песни всех участников первого полуфинала можно посмотреть здесь.

Контекст:

Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая. В нем примут участие представители 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии.

14 мая в финале выступят победители первого и второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически).